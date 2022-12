Riparte la campagna di monitoraggio dell’aria dei cittadini a Roma e Milano

Cittadini per l’Aria Onlus ha lanciato la nuova edizione della campagna di scienza partecipata per monitorare le concentrazioni di biossido di azoto nelle aree metropolitane di Roma e Milano.

Le mappe del 2022 di Cittadini per l’Aria Onlus hanno restituito dei dati molto preoccupanti sull’aria di Milano e Roma; i dati possono essere uno strumento formidabile per responsabilizzare e spingere le istituzioni ad agire per ottenere le strade scolastiche e una migliore qualità dell’aria nelle nostre città.

Iscriviti subito all’edizione 2023 e prenotando un campionatore e installandolo vicino a casa tua, contribuirai a far sapere se la situazione è migliorata, peggiorata o rimasta uguale. Scoprirai anche altro: l’Associazione sta infatti coinvolgendo professori, ricercatori e cittadini per portare avanti una ricerca epidemiologica. Organizzeranno degli incontri, sia dal vivo che telematici, per raccontare, confrontarsi e spiegare questo interessantissimo e potente progetto che darà voce al diritto di ognuno di noi di respirare aria pulita.