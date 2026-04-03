Riscaldamento globale accelera: dati e rischi nel report WMO

Riscaldamento globale accelera: perché è un’emergenza sempre più urgente

Mentre l’attenzione globale è concentrata su conflitti geopolitici e crisi energetiche, il cambiamento climatico continua ad avanzare in modo sempre più rapido. A sottolinearlo è un’analisi pubblicata su Il Bo dell’Università degli Studi di Padova, firmata da Francesco Suman, che riprende i dati più recenti della comunità scientifica internazionale.

Secondo il rapporto State of the Global Climate 2025 della World Meteorological Organization, gli ultimi 11 anni sono stati i più caldi mai registrati. Un segnale chiaro che non si tratta più di una fluttuazione temporanea, ma di una tendenza consolidata.

Temperature in aumento: il riscaldamento globale accelera davvero

Uno degli aspetti più rilevanti evidenziati nell’articolo riguarda l’accelerazione del riscaldamento globale. Uno studio pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters, a cui ha contribuito il climatologo Stefan Rahmstorf, dimostra che il ritmo di crescita delle temperature è aumentato sensibilmente.

Dal 2015, infatti, la temperatura globale cresce a un ritmo di circa +0,35°C per decennio, quasi il doppio rispetto agli anni ’70. Questo significa che la soglia critica di +1,5°C rispetto all’era preindustriale – fissata dall’Accordo di Parigi – potrebbe essere superata già entro la fine del decennio.

Il ruolo degli oceani e dello squilibrio energetico

Alla base del fenomeno c’è lo squilibrio energetico della Terra (Earth Energy Imbalance), causato dall’accumulo di gas serra come CO₂, metano e ossidi di azoto. Il pianeta trattiene più energia di quanta riesca a disperdere, con conseguente aumento delle temperature.

Oltre il 90% del calore in eccesso viene assorbito dagli oceani, che negli ultimi vent’anni si sono riscaldati a una velocità doppia rispetto alla seconda metà del Novecento.

Questo comporta effetti a catena:

innalzamento del livello del mare

acidificazione degli oceani

perdita di biodiversità marina

eventi meteorologici estremi più frequenti

Come sottolineato da Celeste Saulo, il clima sta diventando sempre più instabile, con impatti diretti su economie, territori e comunità.

Eventi estremi e impatti su società ed ecosistemi

Il riscaldamento globale non si traduce solo in temperature più alte, ma in fenomeni climatici più intensi: uragani, alluvioni, ondate di calore e siccità prolungate.

Questi eventi mettono a rischio:

la sicurezza alimentare

le risorse idriche

la stabilità economica

la sopravvivenza di interi ecosistemi

Alcune aree del pianeta, come le isole del Pacifico, rischiano addirittura di scomparire se la temperatura globale supererà stabilmente la soglia critica.

Perché il riscaldamento globale sta accelerando

Le cause dell’accelerazione non sono ancora del tutto chiarite, ma tra le ipotesi più discusse c’è un paradosso: la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Gli aerosol – particelle inquinanti derivanti dalla combustione – riflettono parte della radiazione solare, esercitando un effetto “raffreddante”. La loro diminuzione, dovuta alle politiche ambientali, potrebbe aver reso più evidente l’effetto dei gas serra.

Tuttavia, come evidenziato da Rahmstorf, la soluzione non può essere rallentare la lotta all’inquinamento. L’unica strada efficace resta la riduzione drastica delle emissioni di CO₂.

Una sfida globale che non può più aspettare

L’articolo de Il Bo evidenzia un punto cruciale: il cambiamento climatico è un moltiplicatore di crisi. Guerre, instabilità economica e tensioni geopolitiche rischiano di rallentare le politiche climatiche proprio quando servirebbe accelerarle.

Il messaggio della comunità scientifica è chiaro: senza un’azione immediata e coordinata a livello globale, il superamento della soglia di sicurezza di 1,5°C potrebbe diventare irreversibile nel giro di pochi anni.

In un contesto già fragile, il riscaldamento globale che accelera rappresenta una delle sfide più urgenti e decisive per il futuro del pianeta.