Dalla spa open air scolpita nella neve alla gita in carrozza trainata dai cavalli, dalle visite guidate a tema fino alle tavole stellate: 10 proposte per trasformare San Valentino in un’esperienza da ricordare.

Benessere sulla neve a Livigno

Per le coppie che amano stupirsi e non temono le basse temperature, la Snow SPA Experience dell’Hotel Lac Salin di Livigno è un invito a vivere l’amore in modo fuori dall’ordinario. La neve diventa architettura e abbraccia una vasca idromassaggio colma di acqua calda, creando un angolo di puro relax all’aria aperta. Il cuore dell’esperienza è il Nef Jacuzzi (nef significa neve nel dialetto locale), dove si galleggia circondati dal bianco scintillante delle Alpi.

All’interno del centro benessere è possibile riservare una private spa per rituali di coppia, alternando momenti di intimità a saune e aree relax. La sera, la romantica Stua da Legn propone un menu speciale vegetariano firmato dallo chef Andrea Fugnanesi.

Per un soggiorno ancora più esclusivo, la SPA Suite offre sauna privata e vasca idromassaggio per due, in un ambiente dominato da legno, pietra, acqua e fuoco. I profumi del cirmolo, del larice e dell’abete antico avvolgono gli ospiti in un’atmosfera calda e quasi onirica.

A Ortisei, tra alta cucina e coccole in spa

Per San Valentino, l’elegante Gardena Grödnerhof di Ortisei propone un soggiorno nella nuova Suite Chalet Seceda, un rifugio di 75 metri quadrati arredato in stile alpino contemporaneo, dove materiali naturali e dettagli raffinati creano un’atmosfera intima e sofisticata. Ogni suite offre una camera da letto di lusso e un bagno scenografico con sauna privata, perfetto per concedersi momenti di benessere in totale privacy.

La serata continua con la cena al ristorante stellato Anna Stuben, guidato dallo chef Reimund Brunner e dal sommelier Egon Perathoner, che firmano un percorso gastronomico pensato per sorprendere.

Nella spa, i trattamenti di coppia – come il massaggio Gardena, personalizzato con oli essenziali – completano un’esperienza dedicata al relax, alla bellezza e alla complicità.

Slitta trainata da cavalli a San Vigilio di Marebbe

Per le coppie che prediligono il ritmo lento, l’atmosfera romantica e l’osservazione silenziosa del bosco innevato, c’è la classica e nostalgica escursione in calesse, trainato da cavalli in abiti tradizionali, che parte nei dintorni di San Vigilio e si snoda tra boschi imbiancati. I possenti norici, con il loro alito che si condensa nell’aria gelida, avanzano sotto una coperta calda e accogliente, mentre il calesse scivola lentamente: un’immersione nel passato, nelle tradizioni ladine, quando le carrozze erano il mezzo d’elezione per muoversi tra valli e montagne.

Chalet Mirabell: un San Valentino che avvolge i sensi

Festeggiare il giorno di San Valentino in una spa privata, tra candele e oli aromatici, è il modo migliore per dirsi “ti amo” allo Chalet Mirabell di Avelengo, elegante resort sopra Merano dove ogni dettaglio è pensato per trasformare la festa degli innamorati in un’esperienza di puro benessere e complicità. Qui, la private spa Luis Trenker accoglie la coppia in un’atmosfera calda e avvolgente: cabina 2 posti a raggi infrarossi, doppia doccia sensoriale, lettini da massaggio e lounge privata creano la cornice ideale per abbandonarsi al relax. Tra i trattamenti dedicati alle coppie da non perdere il programma “Mirabell Love”: quasi 2 ore e mezza di coccole che iniziano con un profumato bagno alle rose e proseguono con un delicato peeling al miele e un massaggio integrale con oli aromatici. A completare il rituale, cioccolatini afrodisiaci accompagnati da una bollicina altoatesina e un’atmosfera romantica a lume di candela (145 minuti, € 354,00 a coppia). Per chi desidera vivere l’esperienza Mirabell a 360°, i 6.000 mq di spa adults only offrono infinite possibilità di relax: piscina indoor e outdoor di 31 metri, docce emozionali e aromatiche, bagno turco alle erbe, bagno di vapore con acqua salina, saune panoramiche bio e finlandesi, fontana di ghiaccio, Ice Pool panoramica e infinity pool di 25 metri. Da non perdere i rituali dell’Aufguss in sauna, la banya siberiana, il cinema con sdraio a infrarossi, la whirlpool esterna o semplicemente un momento di quiete nell’outdoor lounge con caminetto e vista mozzafiato sulle montagne.

Due cuori e uno chalet. Emozioni in quota a Merano2000

Non esiste cornice più romantica di uno chalet privato immerso nel bosco e avvolto dal silenzio della neve per celebrare l’amore. A San Valentino, i 5 esclusivi Chalet Zuegg affacciati sulle piste di Merano 2000, a 1.820 mt, diventano il rifugio perfetto per chi desidera vivere un’esperienza romantica, intima e senza tempo. L’arrivo è già un momento speciale: il paesaggio alpino innevato, l’aria pura di montagna e il profumo del legno creano subito un’atmosfera magica. All’interno dello chalet il calore del camino acceso, le luci soffuse e gli arredi raffinati creano un’atmosfera accogliente e avvolgente, pensata per rallentare il ritmo e lasciare spazio alle emozioni. La giornata inizia con una colazione privata, da gustare davanti alle grandi vetrate panoramiche, mentre la neve cade silenziosa tra gli alberi. Dopo una passeggiata romantica nel bosco o una giornata sulle piste di Merano 2000, il rientro allo chalet diventa un rituale di puro benessere: un momento di relax nella spa privata tra una sauna calda e un bagno nella hot tub in terrazza, un brindisi con un calice di vino davanti al focolare e il piacere di condividere attimi preziosi lontani da tutto. La sera, una cena a lume di candela mentre fuori il silenzio e la luna avvolgono il nido d’amore rende San Valentino un’esperienza da ricordare.

Tra poesie e leggende, Bolzano svela la sua anima romantica

Città da sempre legata al commercio e al vino, Bolzano rivela a San Valentino un’anima sorprendentemente intima e romantica, fatta di arte, storie d’amore e personaggi affascinanti. In occasione della festa degli innamorati, l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano invita tutti a lasciarsi guidare lungo un itinerario fatto di incontri e racconti legati all’amore. Tra poesie e leggende, palazzi storici e racconti nascosti, la visita guidata a tema “San Valentino” (sabato 14 febbraio alle ore 10.30 e alle 14.30) invita a scoprire la città da una prospettiva inedita, dove l’amore si intreccia con la storia e la vita quotidiana della città.

Il viaggio inizia in Piazza Walther, sotto lo sguardo del poeta dell’amor cortese, dove i versi del celebre Minnesänger introducono il tema delle passioni che attraversano i secoli. Attraversando passaggi mercantili legati a matrimoni internazionali e alleanze tra famiglie, si raggiungono piazze animate che furono teatro di incontri, mondanità e soggiorni illustri, come quello di Giacomo Casanova che a Bolzano spezzò il cuore a qualche nobildonna. Nei vicoli più defilati del centro storico, poi, emergono storie di donne e di relazioni custodite lontano dagli sguardi ufficiali, mentre al Museo Civico piccoli oggetti e pegni d’amore raccontano di promesse, attese e gesti di affetto trasformati in memoria. Il percorso prosegue verso il salone d’onore di Palazzo Mercantile, dove fede, affari e sentimenti convivono nelle tracce lasciate da mercanti e viaggiatori. L’itinerario si conclude a Palais Campofranco, tra vicende aristocratiche e amori che hanno sfidato le convenzioni del loro tempo. Al termine, un aperitivo attenderà gli ospiti sulla terrazza del ristorante META, un momento ideale per rilassarsi e prolungare l’esperienza in un’atmosfera suggestiva.

Love & gourmet all’Hotel Elephant di Bressanone

All’Hotel Elephant di Bressanone, San Valentino diventa un’esperienza indimenticabile per gli innamorati. Il 14 febbraio l’amore si celebra a tavola, con una cena a lume di candela firmata dallo chef stellato Mathias Bachmann, servita nell’atmosfera calda e accogliente delle storiche stube del Ristorante Elephant. Un menù speciale, pensato per l’occasione, accompagna gli ospiti in un percorso di sapori eleganti, esaltati da una selezione di grandi vini provenienti dalla prestigiosa cantina dell’hotel: tartare di tonno su nishiki, capperi e colatura; “pici” con gamberi, zucchine e limone salato; branzino su spinaci, sedano e vin jaune; mousse di cioccolato dulcey con frutto della passione su mango e gelato alle arachidi salate.

Il soggiorno prosegue nelle magnifiche suite recentemente rinnovate all’ultimo piano, con una vista suggestiva sulle montagne ancora innevate e sulle luci di Bressanone. Il pacchetto “Valentine’s Day Special” include una notte (il 14 febbraio) in Junior Suite a €630,00 o in Suite a €830,00 a coppia, la cena romantica (bevande escluse), una bottiglia di Franciacorta e una sorpresa in camera, oltre all’accesso alla nuova spa ricavata nelle ex scuderie: piscina panoramica, sauna finlandese e bagno di vapore in un ambiente elegante, per momenti di puro benessere condiviso.

Per arricchire l’esperienza perché non prenotare una visita deluxe all’Abbazia di Novacella, uno dei complessi monastici più affascinanti dell’Alto Adige? Attraverso un percorso esclusivo sarà possibile scoprire ambienti solitamente non accessibili al pubblico, ammirare la bellissima biblioteca, i chiostri e il giardino, e terminare la visita con una degustazione dei rinomati vini prodotti dall’abbazia, per un incontro perfetto tra storia, spiritualità e piaceri del palato.

San Valentino in Austria, negli hotel dove lo staff parla italiano

Per San Valentino, l’Austria si veste di magia e invita le coppie a vivere un amore che profuma di neve, legno e silenzi incantati. Negli hotel dell’Associazione Austria per l’Italia, che raggruppa gli hotel austriaci il cui staff parla italiano, ci si sente subito a casa: gli ospiti sono accolti con un calore autentico e familiare.

Si può scegliere tra tante strutture, distribuite in diverse regioni dell’Austria, ognuna con il suo carattere e i suoi panorami da sogno. I laghi invernali, immobili e scintillanti, riflettono cieli rosati e montagne innevate, creando scenari di pura poesia; le piste da sci serpeggiano tra boschi silenziosi, offrendo giornate di sport e libertà da condividere mano nella mano. E dopo una discesa emozionante, non c’è nulla di più bello che immergersi nel calore avvolgente delle terme o di una spa panoramica. Il contrasto tra l’aria frizzante e l’acqua calda regala una sensazione di benessere profondo e complicità.

Austria per l’Italia propone per San Valentino tante idee capaci di stupire e far battere il cuore.

Come una romantica slitta trainata dai cavalli che scivola lenta su strade innevate, tra fiocchi di neve e risate. Oppure una ciaspolata notturna, sotto un cielo stellato, in un silenzio rotto solo dal passo sulla neve fresca. Le cene a lume di candela diventano esperienze indimenticabili, davanti a panorami innevati che sembrano dipinti. Ogni dettaglio è pensato per celebrare l’amore in modo elegante e autentico.

San Valentino alle terme dell’Aqua Dome

In Tirolo, le spettacolari terme AQUA DOME offrono il palcoscenico perfetto per un 14 febbraio all’insegna del benessere. Le coppie possono scegliere tra 12 piscine, 12 saune e numerose aree relax pensate per rallentare il tempo e lasciarsi andare.

Tra le vasche più iconiche ci sono quelle esterne, che sembrano sospese nell’aria come grandi coppe futuristiche, collegate da un cono di vetro che di notte si illumina e riflette il cielo stellato. Il recente rinnovo degli spazi benessere rende l’atmosfera ancora più accogliente e romantica: le nuove sale relax offrono intimità alle coppie che festeggiano San Valentino.

Ogni piscina propone un’esperienza diversa: dalla vasca salina con musica subacquea ai lettini sommersi, fino alle acque solforose e agli idromassaggi termali, ideali per un rilassamento profondo da vivere in due.