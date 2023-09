Save The Duck presenta il suo primo Bilancio Integrato 2022

Save The Duck, il marchio di abbigliamento 100% animal cruelty-free, pubblica il Bilancio Integrato 2022 e offre una panoramica completa sulla strategia di sviluppo sostenibile, sulle iniziative più rilevanti e sulle azioni concrete messe in atto nell’anno del suo 10° anniversario.

L’azienda, che quest’anno ha ottenuto il rinnovo della certificazione B Corp con un punteggio pari a 108,4, posizionandosi come miglior performer nel settore abbigliamento in Italia, presenta per la prima volta il bilancio finanziario e il report di sostenibilità integrati in un unico documento. Una novità che anticipa gli obblighi normativi previsti dalla Direttiva UE n. 2464/2022 per l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2026, dell’obbligo di rendicontazione non finanziaria anche per le PMI.

Diversi i punti che danno evidenza dell’impegno di Save The Duck ad operare secondo i principi di trasparenza e rispetto verso le persone, gli animali e l’ambiente.

Tra questi, la definizione del Modello di creazione di valore, un quadro strategico delineato dall’azienda per tenere conto delle esigenze e delle preferenze di tutti gli stakeholder – clienti, personale, azionisti e società nel suo complesso – con l’obiettivo di operare in linea con le aspettative di tutti e prevedere uno sviluppo sostenibile a lungo termine e allineato ai principi guida.

Il significativo impegno nel perseguire alti standard ambientali che è nel DNA di Save The Duck trova riscontro nei risultati raggiunti dall’azienda in materia. A sottolineare gli sforzi messi in atto per la lotta contro il cambiamento climatico, l’azienda ha registrato infatti una riduzione del 100% rispetto al 2021 delle emissioni calcolate con il metodo “market-based” di Scope 2, grazie alla quota di elettricità da fonti rinnovabili certificate (100%) acquistata durante l’anno.

Di pari passo con i principi di circolarità, inoltre, l’azienda ha registrato un aumento del numero di capi realizzati con materiali riciclati per un valore pari al 30% del fatturato.

«Il 2022 ha segnato un traguardo importante per Save The Duck: 10 anni di sfide, successi e impegno. Questo anniversario ha rappresentato un momento di riflessione sulla strada percorsa finora, ma anche un’occasione per valutare i passi che vogliamo compiere e gli obiettivi che vogliamo raggiungere prossimamente» afferma Nicolas Bargi, Ceo e founder di Save The Duck. «Continueremo a fare la nostra parte per un futuro più sostenibile e per creare iniziative d’ispirazione che portino messaggi positivi e risultati concreti per il nostro pianeta e per le persone e gli animali che lo abitano».