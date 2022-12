SCAME PARRE: nasce il nuovo comitato ESG

SCAME PARRE ha da sempre posto particolare attenzione e dimostrato propensione alla tutela dell’ambiente e della persona, tanto da aver conseguito già nel 2003 la certificazione ambientale ISO14001 e nel 2013 quella ancora BS HOSAS 18001 (poi convertita in ISO 45001) a garanzia della qualità dell’ambiente di lavoro offerto ai propri dipendenti, senza contare i vari riconoscimenti succedutisi nel corso degli anni a sottolineare la sostenibilità e l’inclusività alla base delle proprie scelte ed azioni, anche a sostegno del territorio.

In vista del primo bilancio di sostenibilità

Ora l’azienda si pone un ulteriore obiettivo affrontando i temi della sostenibilità a 360°, rendicontando puntualmente i parametri di riferimento con lo scopo di coinvolgere direttamente tutti gli stakeholder in un processo che non riguarda più soltanto sé stessa, ma tutto l’ecosistema in cui è inserita.

Lo scorso 10 Novembre la Commissione Europea ha approvato l’adozione della CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD) definendo come si debbano comunicare questi aspetti attraverso la redazione del bilancio di sostenibilità.

In risposta a ciò e per precisa volontà del CEO, Ing. Stefano Scainelli, è stato istituito in SCAME PARRE un Comitato ESG il cui coordinamento è stato affidato ad Omar Imberti, neoeletto ESG Manager continuando comunque a ricoprire il ruolo di Marketing Manager E-Mobility per il mercato italiano, a cui si affianca il CSR Manager nella persona di Andrea Botti, membro del CDA aziendale e rappresentante di terza generazione della Proprietà.

Si dà così seguito alla necessità, fortemente sentita a vari livelli, di avere uno strumento di misurazione della sostenibilità uniformato in risposta anche alle sempre più frequenti richieste dall’esterno in termini di adeguamento a determinati standard e certificazioni legate all’ambito sostenibilità.

Il Comitato ESG sostituisce l’attuale Comitato Ambiente, attivo dal lontano 2007 ad ulteriore riprova della lungimiranza di SCAME PARRE su queste tematiche, con l’obiettivo di perseguire a livello corporate gli obiettivi strategici di sostenibilità di medio-lungo periodo e programmare, implementare e misurare tutte le azioni necessarie per poterli raggiungere.

A tal fine si incrementeranno le attività utili a diffondere la cultura della sostenibilità all’interno dell’organizzazione, a riconoscere e tracciare tutte le azioni di sostenibilità già promosse e perseguite negli anni, oltre a definire un piano strategico con l’obiettivo di arrivare alla redazione del primo bilancio di sostenibilità nel 2024 (riferito all’esercizio 2023) secondo gli standard rendicontativi previsti dalla nuova normativa.