Sintra: la greenfactory italiana

Inaugurata l’esclusiva Green factory di SINTRA, sito industriale unico nel suo genere per efficienza energetica; comfort ottimale dell’ambiente di lavoro; uso intelligente delle risorse disponibili; valutazione diligente degli aspetti ecologici

Nell’immaginario comune una green factory è il luogo in cui si fa innovazione e in cui vengono studiate le tecnologie più avanzate per rendere la nostra permanenza su questo Pianeta il meno impattante possibile. In una green factory gli spazi li presumiamo ampi e luminosi (di luce naturale), con una temperatura sempre gradevole e con piante (molte piante!) che contribuiscono a rendere l’aria pulita e l’ambiente piacevole. Anche all’esterno gli spazi sono grandi, le piante sono rigogliose e l’acqua è immancabile: meglio se raccolta in una biopiscina o in un laghetto naturale.

Tutto questo è esattamente quello che abbiamo trovato al nuovo Expertise & Technology Center che Sintra Società Benefit, azienda leader nelle tecnologie di ventilazione industriale, ha inaugurato in occasione del 27esimo anniversario della sua creazione (1995-2022).

La nuova sede dell’azienda è un laboratorio in scala reale, un edificio all’avanguardia che mostra le tecnologie green più avanzate in materia di trattamento dell’aria. È un esempio concreto di progettazione integrata applicato ad alti volumi in grado di coniugare innovazione, tecnologia e produttività senza sprechi.

«Mantenere una temperatura costante e omogenea controllando i flussi d’aria e il livello di umidità è una questione cruciale e una vera sfida per gli attori dell’industria del terziario, in particolare negli edifici ad alto volume» afferma Marco Zambolin, CEO di Sintra, che nel 1981 inventa i canali perforati MIXIND® e, con SINTRA, sviluppa soluzioni innovative e competitive di trattamento dell’aria al servizio dei suoi clienti.

«Il miglioramento della qualità della vita dei dipendenti – continua il CEO di Sintra – è uno dei nostri obiettivi. Qui in azienda lo perseguiamo attraverso l’utilizzo delle tecnologie più avanzate ma anche utilizzando gli strumenti che la natura mette a nostra disposizione». In Sintra, infatti, il verde è bello ma soprattutto è utile. Ogni pianta ha una specifica posizione e funzione. Un esempio sono quelle presenti all’interno del biolago che assumono una posizione precisa a seconda delle loro caratteristiche depurative. In questo specchio d’acqua naturale vengono recuperate le acque piovane e purificate quelle reflue garantendo all’azienda l’indipendenza idrica e abbattendo gli sprechi di acqua. L’impianto di fitodepurazione è circondato a sua volta da piante e alberi che contribuiscono a mitigare le temperature esterne.

Expertise & Technology Center

L’ETC di SINTRA sarà sede di un Centro di Formazione destinato ai progettisti. Le terrazze panoramiche interne ed esterne permettono di assistere, in tutta sicurezza, ai test sperimentali senza avere impatto sull’attività produttiva del sito. Il nuovo Centro di Ricerca sarà anche disponibile per le Università e le Istituzioni responsabili dello sviluppo di tecnologie energetiche innovative per scopi didattici e sperimentali.

«La nostra missione – conclude Zambolin – è di sviluppare dei sistemi innovativi per il trattamento dell’aria basati sulla tecnologia MIX-IND, aventi come principale obiettivo la ricerca della massima efficienza energetica.

Il nostro impegno punta ad offrire delle soluzioni tecniche progettuali altamente innovative e performanti, semplici e chiare, volte a ridurre al massimo i consumi energetici, con un basso impatto ambientale, per un futuro ecosostenibile del nostro pianeta».

Numerose le aziende che hanno già scelto Sintra per i loro stabilimenti: Fiat, Prada, Amazon, Airbus, Deacthlon, Pegeout solo per citarne alcune.