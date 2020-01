TAP Portugal Rimborso sicuro. Come ottenere il rimborso se non parti

Con TAP Portugal rimborso garantito in caso di inconvenienti, seguendo poche semplici regole e conoscendo alcuni diritti.

TAP Portugal, la compagnia aerea di bandiera del Portogallo, è una delle compagnie caratterizzate da maggiore tasso di crescita in Europa sia per le revenue che per il trasporto passeggeri.

Lo scorso dicembre TAP ha battuto l’ennesimo record con 1,3 milioni di passeggeri per un totale annuo (2019) di 17,05 milioni di clienti.

Non sono solo i suoi volumi ad essere lusinghieri: secondo una classifica di Airlineratings.com, TAP Air Portugal è anche tra le compagnie più sicure ed è leader in questo senso sul mercato sudamericano.

Un tempo lontana dall’immaginario dei viaggiatori italiani, le sue 115 frequenze settimanali da diversi aeroporti d’Italia l’hanno avvicinata ai viaggiatori nostrani soprattutto come strategico anello verso l’Africa.

È statisticamente probabile che all’aumento delle rotte e dei passeggeri possano aumentare anche gli inconvenienti dovuti alla compagnia o a cause di forza maggiore che mettono i passeggeri nelle condizioni di chiedere un rimborso.



TAP Portugal: rimborso in caso di inconvenienti

La posizione lusinghiera di TAP nelle su citate classifiche non è solo dovuta all’efficienza dei servizi ma anche alla semplicità con cui è possibile ottenere un rimborso a seguito di plausibili disguidi.

Come specifica AirHelp il ribmborso Tap Portugal è legato ad una serie di fattori così categorizzabili:

1 – Problematiche che danno diritto ad un rimborso TAP Portugal:

Ritardi,

cancellazioni,

overbooking,

bagagli smarriti.

2 – Casistiche a seguito delle quali il problema si è verificato:

Problemi tecnici e operativi

Circostanze straordinarie.

Analizziamo tutto nel dettaglio per sapere se, e quando, abbiamo diritto ad un rimborso da TAP Portugal.



Volo cancellato o in ritardo

Se un volo viene cancellato con meno di due settimane dalla partenza e con un preavviso inferiore a questo lasso di tempo, i passeggeri TAP Portugal hanno diritto a rimborso e risarcimento.

Puoi richiedere un indennizzo, secondo quanto previsto dalla normativa europea CE 261, proporzionale alla tratta da percorrere, coprendo un range minimo di 200 euro per tratte inferiori a 1.500 km fino a 600 euro per i voli cancellati su una distanza di 3.500 km o se il volo è tra un aeroporto UE e un aeroporto extra-UE.



Volo in ritardo

I parametri per il risarcimento si applicano anche per i voli TAP in ritardo di più di tre ore, che non siano stati comunicati da TAP Portugal in tempo (due settimane) tramite i canali ufficiali dell’azienda.

Per questi due possibili inconvenienti, cioè ritardo e cancellazione, il risarcimento è però legato alle cause da cui il problema deriva. Se si tratta di circostanze operative legate alla responsabilità di TAP, come manutenzione degli aeromobili, tempi di pulizia dell’aereo, soste tecniche, subentra il diritto al risarcimento.

Al contrario, se le circostanze sono eccezionali e non legate alla responsabilità della compagnia, come allerte meteo, rischio terrorismo o sanitario, resta il diritto al rimborso ma non a un indennizzo aggiuntivo.

Overbooking e imbarco negato

Se ci viene negato l’imbarco in aereo a causa di overbooking, pratica legale ed eventualità remota ma possibile, TAP Portugal rimborsa immediatamente il costo del biglietto, a meno che non accettiamo un riposizionamento su un altro aereo.

E se rinunci a prendere il volo?

Molti credono che non si possa chiedere alcun tipo di rimborso in caso di rinuncia o perdita del volo per nostra scelta o responsabilità, ma non è così. Se sei tu, passeggero, a dover cancellare al tuo volo o a perderlo, Io come azienda TAP Portugal rimborso comunque i costi di spese aeroportuali, che sono state parte del totale del tuo acquisto.

Come calcolare il rimborso o un possibile risarcimento?

Per sapere in modo veloce e intuitivo se e quando sei titolare di un rimborso o di un risarcimento, non solo da TAP Portugal ma per tutti i vettori del mondo, puoi visitare il sito di AIrHelp o scaricare la App di questa multinazionale a tutela dei passeggeri aerei.

Inserendo i dettagli del tuo volo e la mail avrai tutte le indicazioni sia sull’ammontare del possibile risarcimento che su come ottenerlo velocemente.