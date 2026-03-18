Fondata nel 1991 a Imola dall’idea imprenditoriale di Andrea Costa e oggi Società Benefit, TeaPak ha costruito negli anni un modello produttivo che integra la sostenibilità nei processi industriali. Dal 1999 fa parte del gruppo Yogi, miscelando e confezionando le tisane biologiche del Gruppo destinate a tutto il mercato europeo.

Non solo dichiarazioni d’intenti, ma scelte operative che riguardano materiali, consumi energetici, qualità, tecnologie e gestione dei rifiuti.

Se l’impegno sociale è parte consolidata del racconto aziendale, è sul piano ambientale che emergono dati e soluzioni tecniche capaci di restituire una visione più completa del percorso intrapreso.

Packaging: materia prima certificata e gestione della qualità

Il primo livello di responsabilità ambientale è la scelta dei materiali. TeaPak si impegna ad approvvigionarsi solamente da cartiere e trasformatori che lavorano carta e cartone provenienti esclusivamente da filiere certificate FSC, garanzia di gestione forestale responsabile e tracciabilità lungo la catena di fornitura.

La medesima attenzione viene riservata al filo cotone, certificato Global Organic Textile Standard (GOTS), che garantisce standard ambientali e sociali stringenti lungo tutta la catena di fornitura, assicurandone inoltre l’origine biologica.

A guidare le decisioni c’è una Environmental Purchasing Policy, che introduce criteri ambientali e sociali nella selezione e valutazione di fornitori e materiali di imballaggio. Ciò significa considerare non solo il costo o la performance tecnica, ma anche l’impatto lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. «In linea con questi principi, il 65% dei fornitori di materiali di imballaggio è localizzato entro un raggio di 300 km, riducendo così l’impatto dei trasporti e contribuendo allo sviluppo delle comunità locali» dichiara Giulia Zanasi, Sustainability Manager dell’azienda.

Le erbe e le spezie utilizzate per la creazione delle miscele di tè e tisane provengono da agricoltura biologica e rigenerativa, contribuendo alla tutela della biodiversità, alla salute del suolo e alla resilienza degli ecosistemi agricoli. L’intera filiera è sottoposta ad audit periodici da parte di enti certificatori indipendenti, elemento che rafforza la connessione tra la qualità del prodotto e la sostenibilità del packaging.

«A supporto della qualità e sicurezza del prodotto in collaborazione con l’Università di Bologna abbiamo sviluppato una tecnologia per proteggere le materie prime biologiche in modo naturale. Il metodo di lavoro consiste nel conservare i nostri ingredienti in atmosfera modificata, con una tecnologia che riduce la presenza di ossigeno negli ambienti di trattamento e interrompe il ciclo vitale degli infestanti in modo naturale. Questa soluzione ci consente di proteggere le materie prime, preservandone lo status biologico e contribuendo a rendere i nostri processi produttivi più sostenibili» continua Giulia Zanasi.

Efficienza energetica: ridurre i consumi in modo misurabile

All’interno dello stabilimento, l’efficienza energetica è affrontata con interventi tecnici mirati.

Sono attivi sistemi di recupero del calore generato dagli impianti di produzione: l’energia termica che normalmente verrebbe dispersa viene riutilizzata per il riscaldamento di alcuni ambienti, riducendo il fabbisogno complessivo. L’acqua calda sanitaria è prodotta principalmente tramite pannelli solari termici e l’energia elettrica utilizzata proviene esclusivamente da fonti rinnovabili, certificata EKOenergy.

Impianti e macchinari sono monitorati attraverso un Building Management System che consente la rilevazione puntuale dei consumi. Il monitoraggio continuo permette di intervenire in caso di inefficienze, lavorando su parametri misurabili e indicatori di performance energetica (KPI). Nel 2025 TeaPak ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 50001, a conferma del proprio impegno nella gestione efficiente dell’energia e nella riduzione dell’impatto energetico.

«Dal 2023 misuriamo, inoltre, annualmente le nostre emissioni di gas serra, per quantificare l’impatto delle nostre attività e quelle della nostra catena di fornitura» dichiara la Responsabile sostenibilità.

«I dati raccolti vengono sottoposti a validazione da enti terzi indipendenti, a garanzia di trasparenza e affidabilità. Grazie a progetti concreti in collaborazione con i nostri fornitori quali la riduzione della grammatura dei box, aumento delle percentuali di materiali riciclati, ottimizzazione logistica e rivalutazione della composizione delle bustine per renderle riciclabili nella carta, abbiamo registrato significativi miglioramenti nella riduzione del nostro impatto, riconosciuti anche dalla vincita dei bandi CONAI (Consorzio nazionale imballaggi)».

Ambiente e qualità: sistemi integrati

TeaPak integra nella propria organizzazione un sistema di gestione della qualità, salute e sicurezza sul lavoro ed ambiente ed energia, con l’obiettivo di mantenere e migliorare costantemente le proprie prestazioni. Il sistema è supportato da certificazioni riconosciute a livello internazionale, tra cui quelle relative alla sicurezza sul luogo di lavoro e benessere psicologico dei dipendenti (ISO 45001e ISO 45003), sistema di gestione ambientale ed energetico (ISO 14001& ISO 50001) oltre a certificazioni biologiche e di qualità (ICEA, IFS e BRCGS), a conferma dell’impegno dell’azienda verso eccellenza, sicurezza e sostenibilità.

Questa integrazione tra ambiente e qualità indica come le procedure ambientali non siano accessorie, ma parte dei meccanismi di controllo interno e miglioramento continuo.

Rifiuti ed economia circolare: numeri e prospettive

Sul fronte dei rifiuti, i dati sono significativi: nel 2025 TeaPak ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata del 99,56%, validata ogni anno attraverso un’analisi merceologica dei rifiuti. La raccolta di carta, plastica, vetro e rifiuti speciali viene incentivata tramite procedure strutturate, training, workshop e metodi visivi organizzati in azienda, mentre la frazione non riciclabile è avviata a recupero al fine di generare energia. «Abbiamo avviato diversi progetti di economia circolare, con l’obiettivo di valorizzare alcune classi di rifiuti. Tra questi progetti emerge la collaborazione con ESO RECYCLING per il recupero delle divise e DPI (dispositivi di protezione individuale) aziendali per la produzione di pannelli fonoassorbenti e pavimenti per parchi giochi (-130kg di CO 2e all’anno). Un altro progetto riguarda il recupero della carta di supporto delle etichette usate in collaborazione con RECOS SpA (5.000 kg di carta recuperati all’anno). È stata avviata anche una collaborazione con Rifò, azienda toscana specializzata nel riutilizzo di fibre tessili all’interno dei loro cicli produttivi».

Accanto all’ambiente viene dato valore anche ad attività sociali come l’organizzazione di raccolte solidali (1.500 kg di materiale donato all’anno) e la donazione di materiali tecnologici e materiali produttivi in buono stato a scuole e realtà locali.

L’orientamento è chiaro: passare da una gestione efficace del rifiuto alla progressiva trasformazione in risorsa.

Un modello che copre l’intero ciclo

TeaPak mette le persone al centro del proprio modello di sviluppo. L’azienda promuove parità, inclusione e benessere attraverso politiche attive di gender equality, iniziative di Diversity, Equity & Inclusion, programmi di welfare, flessibilità organizzativa e percorsi di crescita personale. Allo stesso tempo, coltiva un legame forte con il territorio: collabora con realtà locali per sviluppare innovazione tecnologica e sostiene la comunità attraverso attività di volontariato e progetti sociali.

In questo approccio, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale procedono insieme, in un modello che valorizza persone, territorio e relazioni, come riconosciuto anche dalla certificazione B Corp ottenuta nel 2022 e confermata nel 2025.

Con la stessa cura con cui ogni anno vengono confezionate milioni di bustine di tisane, TeaPak lavora per generare valore in tutte le dimensioni della sostenibilità, contribuendo ogni giorno al benessere delle persone, alla tutela del pianeta e allo sviluppo delle comunità.