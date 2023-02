Workshop sul volontariato aziendale di Legambiente

Torna l’incontro annuale di Legambiente durante il quale l’associazione racconterà alcune delle attività di volontariato aziendale che sono state svolte durante il 2022, i risultati raggiunti e le nuove proposte per il 2023.

Protagonisti di questo incontro non solo le aziende che con Legambiente hanno realizzato le attività, ma anche (e questa è una delle novità) coloro che sul territorio hanno contribuito alla realizzazione pratica delle giornate di pulizia di mari, fiumi e spiagge.

Il titolo del IX workshop racchiude tutti gli elementi e lo spirito del volontariato d’azienda secondo l’associazione che da decenni si occupa di ambiente su tutto il territorio nazionale: “Sinergie: creare valore con Legambiente – Tutto può cambiare: il cambiamento è nelle nostre mani”. È infatti questo il pensiero che sta alla base dell’intenso lavoro svolto negli anni da Ida La Camera e Francesco Brega. Un pensiero che sa di impegno, di collaborazione fra le persone e di tanta voglia di mettersi in gioco personalmente. Infatti, le attività di volontariato sono proposte dalle aziende, ma poi sono le persone, i singoli individui che si impegnano in una scelta completamente volontaria.

Il programma

L’evento sarà aperto dai saluti del Direttore Generale di Legambiente Giorgio Zampetti, ai quali farà seguito la sezione tenuta da Ida La Camera, Responsabile nazionale del volontariato aziendale, durante la quale saranno presentati sia i risultati delle attività svolte nel 2022, sia le nuove proposte progettuali per il 2023.

A seguire sono previsti interventi di esperti del settore della Comunicazione e della Responsabilità sociale d’Impresa che creeranno il contesto per la narrazione dai territori, cuore del programma del workshop. Verrà infatti dedicato ampio spazio alle aziende che, introdotte dai responsabili regionali di Legambiente, riporteranno il valore delle esperienze svolte con l’associazione.

A fine programma, prima delle conclusione del Direttore Generale, l’esperto in comunicazione e CSR Riccardo Taverna presenterà in esclusiva i dati dello studio “L’identità dell’azienda umana”.

A moderare l’evento sarà Iris Corberi, Direttrice dalla rivista BioEcoGeo.

Quando e dove

Evento in programma giovedì 16 febbraio, dalle 10.00 alle 12.30.

Sarà possibile partecipare collegandosi on line, oppure in presenza presso “La Stecca 3.0” in Via Gaetano De Castillia 26, a Milano.

Per confermare la partecipazione, per seguire l’evento on-line iscriversi a questo link.