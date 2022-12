Un dono per il proprio animale domestico che, al tempo stesso, contribuisce a salvare da abusi e maltrattamenti cani, gatti e molti altri animali in difficoltà in tutto il mondo.

In occasione delle festività natalizie, Humane Society International, organizzazione benefica internazionale per la protezione degli animali che ne promuove il benessere in oltre 50 Paesi, promuove regali solidali da mettere sotto l’albero.

Tra questi, la ciotola sostenibile, dedicata a tutti gli amici a quattro zampe, da piegare e portare sempre con sé, a testimonianza della tutela di tutti gli animali e dell’ambiente.

Dal 2015, Humane Society International ha chiuso 17 allevamenti di carne di cane e salvato più di 2500 cani dal commercio di carne di cane in Corea del Sud. I partner locali in Cina e Indonesia continuano a lavorare instancabilmente per smascherare i commercianti di carne di cane e di gatto e spingono continuamente per ottenere leggi migliori. Recentemente, decine di cani destinati a un ristorante locale sono stati salvati da un mattatoio in Vietnam. Bastano 15 euro per contribuire a sostenere un centro di traumatologia e riabilitazione psicofisica per i cani salvati dal commercio di carne in Asia.

Con qualche euro in più si possono sostenere le cure veterinarie e i vaccini per gli animali dei rifugi in Romania, sempre più in difficoltà a causa dell’aumento dei costi dei beni di prima necessità e dell’impatto della guerra in Ucraina. Fornire a questi animali cure veterinarie garantisce loro una vita sana e felice, riducendo al contempo i casi di maltrattamento e abbandono da parte dell’uomo, causati dalla paura della rabbia e di altre malattie trasmissibili. Humane Society International è attiva sul campo per portare aiuto a tutti gli animali in situazioni di emergenza in Italia e nel mondo.

Una piccola donazione aiuta enormemente a garantire cure veterinarie, cibo e un rifugio sicuro a cani, gatti e molti altri animali che soffrono in Europa e nel mondo. A dimostrazione della gratitudine di Humane Society International per il sostegno, ogni donazione dà diritto a ricevere un calendario, un set di decorazioni natalizie o una ciotola sostenibile e pieghevole per coccolare gli animali di casa, fare un regalo ai propri cari o a se stessi.

Qui tutte le possibilità tra cui scegliere.