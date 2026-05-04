La zootecnia sta cambiando profondamente grazie alla zootecnia di precisione, che usa tecnologie digitali per monitorare gli animali in tempo reale e trasformare il rapporto tra uomo, animali e ambiente.

Negli ultimi anni, il settore zootecnico sta vivendo una trasformazione profonda, grazie all’introduzione di tecnologie digitali sempre più avanzate, che sta cambiando non solo il modo di produrre, ma anche il rapporto tra uomo, animali e ambiente. Questo cambiamento prende forma attraverso la ormai nota “Precision Livestock Farming” (PLF), ovvero la zootecnia di precisione, un nuovo approccio alla gestione degli allevamenti basato sull’uso di strumenti tecnologici che permettono di monitorare gli animali in tempo reale. L’obiettivo è migliorare contemporaneamente la salute degli animali, il loro benessere e l’efficienza produttiva.



La transizione verso allevamenti digitali e di precisione

Stiamo assistendo ad una trasformazione strutturale dell’allevamento, sempre più orientato verso tecnologie intelligenti, automazione e benessere animale. Alla base di questa evoluzione c’è una diffusione sempre più capillare di sensori ambientali, telecamere intelligenti, dispositivi indossabili applicati agli animali e piattaforme digitali capaci di raccogliere e analizzare grandi quantità di dati. Grazie a questi strumenti è possibile osservare costantemente e in tempo reale parametri come l’attività motoria, il comportamento alimentare, la temperatura corporea o le condizioni ambientali all’interno delle stalle.

Nel 2024 si contavano oltre 39.000 sensori intelligenti installati e più di 44.000 aziende agricole che avevano adottato almeno una tecnologia di allevamento di precisione, con un incremento del 17% rispetto all’anno precedente. Non si tratta solo di numeri, ma di un cambio di paradigma: l’allevamento smette di essere basato sull’osservazione sporadica e diventa un sistema continuo di raccolta e interpretazione dei dati. Un esempio concreto arriva dal settore lattiero-caseario, dove oltre 32.000 robot di mungitura sono oggi operativi a livello globale e gestiscono circa 4 milioni di vacche ogni giorno. L’introduzione di questi sistemi ha portato a un aumento dell’efficienza produttiva del 12%, a una riduzione degli sprechi e dei costi del lavoro del 20%. In Paesi altamente tecnologizzati come i Paesi Bassi, più dell’80% delle aziende lattiero-casearie utilizza strumenti di questo tipo, con incrementi della produzione di latte fino al 12%.



Benessere animale: da concetto etico a dato misurabile

La vera rivoluzione riguarda il benessere animale, che da concetto etico si sta trasformando in parametro misurabile e quindi concretamente migliorabile. Nel 2024 erano attivi oltre 60.000 sensori dedicati al monitoraggio di movimento, alimentazione e stato di salute degli animali. I dati provenienti da sensori e telecamere vengono poi analizzati automaticamente da questi sistemi in grado di individuare comportamenti anomali o segnali precoci di malattia che potrebbero sfuggire all’osservazione umana. Il controllo costante consente di determinare precocemente eventuali problemi sanitari o situazioni di stress, permettendo all’allevatore di intervenire prima che le criticità diventino evidenti.

Questo ha permesso di ridurre le malattie del 20% e migliorare la crescita degli animali del 9%. Nel settore avicolo, l’uso di telecamere e sistemi di rilevamento termico ha portato a una riduzione della mortalità del 15%, mentre l’analisi comportamentale su 15.000 allevamenti ha raggiunto un’accuratezza dell’88% nell’individuazione precoce di stress e patologie.



Alimentazione di precisione e sostenibilità

L’alimentazione di precisione è uno dei principali ambiti di innovazione e sta modificando uno degli aspetti più critici dell’allevamento. Nel 2024 erano installati oltre 19.300 sistemi di alimentazione automatica, con più di 9.500 già operativi a metà anno. Queste tecnologie consentono di adattare la dieta animale in tempo reale, distribuendo il mangime in base alle esigenze specifiche degli animali, riducendo gli sprechi del 12% e migliorando l’efficienza alimentare dell’8%. In altre parole, gli animali riescono a trasformare il mangime in crescita e produzione in modo più efficiente, con un utilizzo più razionale delle risorse. Ricerche di mercato condotte negli Stati Uniti mostrano una riduzione dei costi del mangime del 9% e un aumento del peso degli animali del 6%.

L’automazione non riguarda solo l’alimentazione o la mungitura, ma l’intero sistema aziendale. Oggi oltre il 21% delle aziende utilizza sistemi di intelligenza artificiale, con una riduzione delle ore di lavoro pari al 14%. Più del 67% delle nuove strutture zootecniche in Europa e negli Stati Uniti nasce già connesso tramite Internet of Things, cioè reti di sensori collegati tra loro e in grado di trasmettere continuamente informazioni. Queste tecnologie permettono di controllare e regolare automaticamente parametri fondamentali come ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e qualità dell’aria all’interno delle stalle, integrando dati su salute e nutrizione in un unico sistema. Questa evoluzione ha anche un impatto diretto sulla sostenibilità ambientale. Più di 9.000 aziende utilizzano sensori per monitorare il metano e le emissioni di gas serra, consentendo quindi non solo di misurare, ma anche di intervenire su questi fenomeni.

Risultati concreti per specie animale allevata

Nel settore suinicolo, oltre 15.000 allevamenti utilizzano queste tecnologie, con una riduzione del 5,2% nel rapporto mangime-carne e dell’11% nella mortalità. Per i ruminanti, più di 28.000 allevamenti hanno adottato almeno una soluzione digitale, registrando un aumento del 7% nella produzione di latte e una riduzione del 15% dei casi di mastite. Nel pollame, oltre 21.000 allevamenti hanno migliorato l’efficienza alimentare del 14% e ridotto la mortalità del 10%.

I costi rappresentano ancora una barriera significativa, ma il trend sembra ormai irreversibile. Gli investimenti in questo campo sono fondamentali per accelerare la transizione e oltre 22.000 aziende hanno richiesto finanziamenti nel 2024. Un dato importante è che più del 60% delle nuove aziende agricole nate nel 2023 è stato progettato fin dall’inizio con sistemi di allevamento di precisione integrati. Questo suggerisce che la tecnologia non è più un’opzione, ma la base su cui si costruisce l’allevamento contemporaneo.



Ridefinire l’allevamento: più efficiente, più responsabile e più sostenibile

Tra le tecnologie emergenti spiccano i sensori biometrici, in grado di monitorare oltre 20 parametri per animale e di trasmettere dati ogni 60 secondi, già adottati in circa 3.000 aziende europee. Accanto a questi, i robot di mungitura avanzati hanno aumentato la capacità produttiva del 23%, con oltre 1.400 sistemi venduti. Anche le mangiatoie intelligenti stanno registrando una rapida diffusione, con 2.200 unità vendute in soli 9 mesi, mentre le piattaforme digitali connettono già più di 8.700 aziende. Infine, i sistemi climatici automatici contribuiscono a migliorare le condizioni di allevamento, con un incremento della produzione di uova del 12% e una riduzione dello stress da calore del 18%.

L’allevamento moderno sta evolvendo verso un modello in cui produttività, benessere animale e sostenibilità non rappresentano più obiettivi separati, ma dimensioni strettamente interconnesse. In questo nuovo scenario la tecnologia non sostituisce il lavoro dell’allevatore, ma lo affianca e lo potenzia, fornendo strumenti che permettono di prendere decisioni più rapide e informate. Il risultato è un modello di allevamento sempre più orientato alla prevenzione, all’efficienza e al miglioramento delle condizioni di vita degli animali, elementi che stanno diventando centrali anche nelle aspettative dei consumatori e nelle strategie di sostenibilità del settore agroalimentare.