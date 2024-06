Ferrara Film Corto Festival: aperte le iscrizioni per partecipare

La 7ª edizione del Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica” (FFCF) si svolgerà dal 23 al 26 Ottobre 2024 presso l’ex refettorio di San Paolo, in via Boccaleone 19, sala che, dopo i restauri, il FFCF ha avuto l’onore di inaugurare a ottobre 2023 per la 6a edizione, e presso la rinnovata Sala Estense, entrambe nel centro storico di Ferrara, città patrimonio dell’umanità UNESCO.

La sala affrescata dell’ex refettorio appartiene al complesso cinquecentesco della Chiesa di San Paolo, anche definito il “pantheon della città”.

Ferrara non ha solo una storia antica di rilievo, ma ha anche una lunga tradizione nel mondo del cinema. Città da sempre raccontata da straordinarie voci e immagini, ha avuto molte figure di riferimento: Michelangelo Antonioni, Pupi Avati, Arnoldo Foà, Giuliano Montaldo, Renzo Ragazzi, Folco Quilici, Carlo Rambaldi, Florestano Vancini, Marco Ferreri, Ettore Scola, Mario Soldati, Cesare Bastelli, Bernardo Bertolucci, Vittorio De Sica solo per citare alcuni tra i nomi i più famosi. A futura memoria.

Ferrara Film Corto Festival: categorie di partecipazione

AMBIENTE È MUSICA

Categoria aperta ad autori nazionali e internazionali di qualsiasi età, che dovranno interpretare il tema “Ambiente è Musica”. La categoria è aperta a ogni genere di cortometraggio (max 25 minuti)

BUONA LA PRIMA

Categoria aperta ad autori italiani, o residenti in Italia, di qualsiasi età e dedicata unicamente a opere prime, a tema libero. La categoria è aperta a ogni genere di cortometraggio (max 25 minuti).

INDIEVERSO

Categoria aperta ad ogni genere di cortometraggio, a tema libero, purché di produzione indipendente. La categoria è aperta ad autori nazionali e internazionali di qualsiasi età (max 25 minuti).

Ferrara Film Corto Festival

FFCF è gestito da una squadra giovane e attenta alle tematiche ambientali, tema principale dei cortometraggi in gara e degli eventi collaterali. In questi anni ha instaurato collaborazioni con importanti festival italiani e stranieri e ha partecipato ad altri appuntamenti di prestigio, tra cui la Biennale di Venezia, il Sondrio Festival, il Caorle Film Festival, il Roma Film Corto, il Filmzeit Kaufbeuren, il Festival della Terra e lo European projects festival, primo festival della progettazione europea che si è svolto a Ferrara dal 4 al 6 aprile scorsi. Con questa realtà emergente si è avviata un’importante e fattiva collaborazione, volendo ora dare maggior risalto alla prospettiva europea del cinema.

L’attenzione del Festival è rivolta, in prevalenza, agli autori di cinema, alle professionalità sommerse, alle maestranze artistiche, ai filmmaker e agli appassionati che arricchiscono la cultura del cinema. Il filo rosso che lega tutte le iniziative è rappresentato dall’esplorazione della relazione tra “ambiente sonoro” e “ambiente naturale”, nel tentativo di aumentare la consapevolezza sulle problematiche legate al cambiamento climatico e mettere in risalto la cultura del patrimonio naturale, del patrimonio sonoro di ogni popolazione e del patrimonio scientifico che caratterizza l’innovazione contemporanea.

Innovazione è anche la parola chiave che, quest’anno, farà da ulteriore filo conduttore e racconterà la proiezione dei film in concorso, provenienti da tutto il mondo e accomunati dalla sensibilità per le tematiche sociali e ambientali trattate.

Il FFCF è particolarmente attento alle produzioni indipendenti e, per questo, ritiene che le sinergie fra le case di distribuzione e i festival siano un importante motore di sviluppo per opere che necessitino di una vetrina adeguata e rappresentativa.

Un messaggio su tutti. La Natura è forte, va avanti, sopravvive, non ha bisogno di noi, è fieramente indipendente. Il Ferrara Film Corto Festival ha cercato di spiegarlo, con il trailer dell’edizione 2023. La Natura sostiene l’Uomo, non viceversa. Lei c’è sempre, noi no.



Per dettagli e modalità di partecipazione visita il sito Ferrara Film Corto

Early bird: 8 giugno 2024 – Regular Bird: 31 luglio 2024 – Late Bird: 24 agosto 2024 – Super Late Bird: 13 settembre 2024

Soggetti partner o sostenitori: Estense Music Academy, Ferrara La Città del Cinema, Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini, Centro di Preformazione Attoriale, Casa della Musica e delle Arti di Vigarano Mainarda, Cinema Apollo, Associazione Plastic Free, Associazione Officine Europa, European Projects Festival, Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi, Istituto di Istruzione Superiore Giosuè Carducci.