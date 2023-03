Barentz partecipa al monitoraggio dell’aria a Milano

Barentz Service, azienda leader nella distribuzione di materie prime, ingredienti e additivi per i mercati farmaceutico, nutraceutico, dell’alimentazione umana, cosmetico ed industriale in Italia, partecipa alla campagna “Salviamo l’aria: NO2, No grazie!” lanciata dall’Associazione Cittadini per l’aria che da anni si batte per una qualità dell’aria migliore e più pulita nelle nostre città. Il monitoraggio, che durerà un mese, punta a misurare i livelli di inquinamento da biossido di azoto, NO2, un inquinante prodotto soprattutto dai gas di scarico delle auto diesel.

Il monitoraggio avverrà a Roma e a Milano e dalla raccolta di questi dati verrà creata una mappa interattiva pubblica consultabile da chiunque e che verrà utilizzata per richiedere alle amministrazioni locali delle politiche più attive per la salvaguardia della qualità dell’aria che ogni giorno respiriamo.

Questa è una delle attività svolte da Barentz nell’ambito di una più ampia politica aziendale attenta al benessere dei propri dipendenti e dell’ambiente in cui opera.

L’intervista è a Elena Brettagna, Executive Management Assistant di Barentz che ha fortemente voluto partecipare e condividere con i propri colleghi quest’attività di CSR «Crediamo fortemente nella sostenibilità e ci dedichiamo attivamente da anni in attività di volontariato sia sociale che ambientale. Lo riteniamo fondamentale sia per noi come azienda che come singoli individui».