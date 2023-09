Bee-tourism: nuova tendenza del turismo

L’apiturismo è un’esperienza sensoriale che sottolinea l’importanza delle api nel nostro ecosistema, un viaggio affascinante alla scoperta della biodiversità

Nonostante le api siano sempre state un elemento fondamentale per la vita sulla Terra, solo recentemente abbiamo iniziato a riconoscerne pienamente il valore e il ruolo chiave che svolgono nell’intero ecosistema.

Questi piccoli insetti, noti per la produzione di miele, sono in realtà responsabili della pollinazione di una vasta gamma di piante, contribuendo in modo significativo alla biodiversità del nostro pianeta e alla produzione di cibo. Nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo importante tema, sta emergendo una nuova frontiera del turismo sostenibile: l’apiturismo.

Un’esperienza di viaggio alternativo che consente ai visitatori di conoscere in prima persona l’importanza dell’argomento e le sfide che il nostro pianeta dovrà affrontare. Questo non solo aiuta a sostenere gli apicoltori locali, ma promuove anche pratiche agricole sostenibili, aumentando la consapevolezza sul valore della biodiversità.

Apiturismo, esplorando il mondo magico delle api

L’apiturismo è una tendenza sempre più diffusa, una modalità unica ed educativa per trascorrere le vacanze. Le attività offerte variano da una località all’altra, ma tutte hanno l’obiettivo di far conoscere meglio il mondo delle api e l’importanza cruciale del loro lavoro.

Questo tipo di turismo offre l’opportunità di visitare le aziende apistiche, scoprirne i segreti del processo di produzione del miele, partecipare a workshop, degustazioni e persino provare l’emozione di indossare una tuta da apicoltore, avvicinandosi agli alveari.

Negli ultimi tempi, questa tendenza si sta diffondendo anche in Italia, seguendo l’esempio di quanto avviene da tempo all’estero. Infatti, stanno aumentando sensibilmente i progetti che mirano a coinvolgere e sensibilizzare i cittadini su questo tema.

Sono chiamate le “Città del Miele” e sono disseminate in diverse regioni d’Italia, rappresentando la varietà e la ricchezza dell’apicoltura nazionale. Una rete che si estende dal Piemonte alla Sicilia, dal Trentino alla Campania, ognuna con le caratteristiche uniche legate al proprio territorio, alle specie botaniche presenti e alle tecniche apicole utilizzate.

A sostegno di questa iniziativa, esiste un itinerario turistico davvero speciale: la “Strada del Miele“, un’avventura unica che celebra l’inestimabile valore del miele italiano. Un universo di dolcezza da assaporare, alla scoperta di sapori straordinari e tradizioni millenarie.

La dolce strada del miele

La Strada del Miele è un emozionante percorso che si estende tra la Liguria e la Lunigiana, un’esperienza che risveglia i sensi e valorizza l’antica arte dell’apicoltura.

Frutto della collaborazione tra le città di Calice al Cornoviglio, Mulazzo e Tresana, questo itinerario rappresenta un progetto guida che mira a valorizzare la produzione di miele locale e promuoverne uno sviluppo su scala nazionale.



Il viaggio comincia a Bra, una città piena di storia e cultura, e si estende per circa 38 km fino a Cisterna d’Asti, attraversando il pittoresco paese di Ceresole d’Alba. Lungo il tragitto sarà impossibile non soffermarsi sulle bellezze naturali e sui panorami imperdibili, scoprire le antiche tradizioni e assaggiare i prodotti locali.

Attraverso le vie del miele, si rivela in tutto il suo splendore il fascino di una regione che celebra il miele come suo tesoro più prezioso: il Roero. Situata nel cuore del Piemonte, questa terra è un mosaico di colline, vigneti e boschi che creano un paesaggio di straordinaria bellezza.

Il dolce nettare, raccolto nelle verdi campagne del territorio, riflette la ricchezza della biodiversità locale e l’impegno per la sostenibilità. Ad ogni assaggio, è possibile sperimentare i profumi e i sapori unici di questa terra, rendendo così ogni degustazione un’esperienza indimenticabile.