Caffè Borbone ancora una volta partner di Plastic Free Odv Onlus per la Regione Campania

Caffè Borbone, marchio di riferimento nel business della torrefazione e del caffè monoporzionato, conferma il proprio impegno verso la sostenibilità rinnovando per il 2023 la partnership con Plastic Free Odv Onlus, l’associazione impegnata nella sensibilizzazione per un mondo libero dall’inquinamento generato dalla plastica, e sostenendo l’evento nazionale di CleanUp Plastic Free organizzato a Napoli e in altre 323 città italiane sabato 22 aprile.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, che ricorre ogni anno il 22 aprile, è previsto un grande appuntamento di CleanUp delle principali città italiane rimuovendo rifiuti, plastica e mozziconi in un’attività di gruppo volta al miglioramento delle condizioni della città e al benessere del Pianeta.

Per la Regione Campania l’appuntamento è a Napoli sabato 22 aprile alle ore 10 presso la Villa Comunale di Ponticelli, Parco Fratelli De Filippo per un’attività di CleanUp dalla durata di 2 ore.

Anche quest’anno Caffè Borbone dà continuità alla partnership con Plastic Free Odv Onlus supportando l’associazione sia durante l’evento nazionale che nei 66 incontri di pulizia ambientale e 60 appuntamenti di sensibilizzazione nelle scuole programmati per il 2023.

Grazie alla partnership tra Caffè Borbone e Plastic Fre e Odv Onlus, solo nei primi mesi del 2023 sono stati coinvolti 6729 studenti e rimossi 8423 kg di plastica e rifiuti di vario genere. Già nel 2021 Caffè Borbone aveva affiancato Plastic Free Odv Onlus nella bonifica della foce del Garigliano, il fiume che segna il confine tra il Lazio e la Campania coinvolgendo 400 volontari in Campania e 120 nel Basso Lazio che hanno ripulito da plastica e rifiuti non pericolosi un’area di 5 chilometri.

Plastic Free Odv Onlus è l’associazione che si occupa in tutta Italia di informare e sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento generato dalla plastica attraverso una serie di attività come appuntamenti di CleanUp, raccolta mozziconi, passeggiate ecologiche, salvataggio delle tartarughe marine, divulgazione nelle scuole. Dalla sua nascita nel 2019, Plastic Free Odv Onlus ha contribuito alla rimozione di 3.001.223 kg di rifiuti, anche grazie al sostegno e impegno di partner come Caffè Borbone. Il prossimo evento nazionale Plastic Free si pone l’obiettivo di registrare in tutta Italia la rimozione di 500.000 kg di rifiuti. Lo scorso anno nella sola regione Campania sono stati raccolti circa 14.000 kg di rifiuti in un totale di 20 appuntamenti.

Caffè Borbone, da sempre impegnata per un uso responsabile delle risorse, è stato il primo marchio ad introdurre nel 2017 la prima cialda compostabile con incarto riciclabile che può essere smaltita nell’umido, in modo da essere poi riutilizzata come compost per arricchire i terreni, dimostrando come sia possibile realizzare soluzioni sostenibili senza dover rinunciare alla qualità dell’aroma tipico del caffè. Sono di Caffè Borbone anche il primo involucro riciclabile nella raccolta della carta e la prima capsula compostabile in biopolimero con il top in carta filtro realizzata attraverso processi biologici che conferiscono al prodotto un’elevata biodegradabilità. La conversione del sacchetto e dell’involucro della cialda, oggi totalmente in carta, ha permesso di ridurre significativamente negli anni il ricorso a plastiche.

«Caffè Borbone ha saputo costruirsi negli anni un ruolo di riferimento come produttore sostenibile di caffè e da sempre l’azienda sostiene le iniziative di associazioni come Plastic Free Odv Onlus che difendono l’ambiente ogni giorno» ha dichiarato Marco Schiavon, Amministratore Delegato di Caffè Borbone. «La necessità di trovare soluzioni sostenibili che avvicinino il pianeta all’obiettivo net-zero del 2050 ci spinge non solo a supportare queste associazioni ma ad agire direttamente sulle nostra catena del valore, riducendo i consumi di energia termica ed elettrica, ottimizzando il ciclo dei rifiuti e innovando tutti i processi produttivi, dai prodotti e i servizi alle logiche di fornitura e distribuzione, selezionando e stimolando anche i partner verso soluzioni a basso impatto ambientale».

Nel weekend del 22 e 23 aprile sono previsti numerosi appuntamenti di CleanUp in tutta la Campania consultabili al sito: Plasticfreeonlus.