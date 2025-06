Camper e surf: un’estate sull’onda della libertà

Con l’arrivo dell’estate, il desiderio di partire si accende. Il sole splende, le giornate si allungano e il richiamo del mare diventa impossibile da ignorare. È il momento di partire, di lasciarsi alle spalle la routine e cercare sollievo tra le onde.

Ma mare non è sempre sinonimo di sdraio e ombrellone: per alcuni significa movimento, energia, libertà. In una sola parola: surf. Il camper è la casa perfetta per chi vive l’estate all’aperto e si muove con l’attrezzatura al seguito. Offre spazio, autonomia e comfort e permette di sostare in luoghi da sogno inseguendo ogni giorno l’onda perfetta. APC – Associazione Produttori Caravan e Camper – ha selezionato cinque mete in Italia e in Europa dove la passione per il surf incontra l’ospitalità per i camper: destinazioni autentiche, lontane dai cliché, ideali da scoprire a bordo della propria casa su quattro ruote.

1. Doolin, Irlanda



Doolin è una gemma poco conosciuta sulla Wild Atlantic Way, amatissima dai viaggiatori on the road per l’atmosfera autentica e le spettacolari vedute sull’oceano.

Questo piccolo villaggio è noto per la musica tradizionale e i pub accoglienti, ma anche per spot di surf impegnativi come Crab Island e Doolin Point. Qui le onde potenti e i reef break richiedono esperienza, regalando però sessioni indimenticabili a chi sa affrontarle. Per chi viaggia in camper, la zona è perfetta per combinare sport e scoperta: basta spostarsi di pochi minuti per raggiungere Lahinch, con onde più accessibili e un ambiente rilassato. Le vicine scogliere di Moher offrono poi panorami spettacolari, mentre il piccolo porto è il punto di partenza ideale per le Isole Aran. L’atmosfera è autentica e profondamente celtica, ideale per chi cerca un’esperienza di surf fuori dagli schemi tra la natura e la cultura irlandese.

Nagles Camping and Caravan Park (Ballaghaline, Co. Clare), direttamente sull’oceano, con vista sulle Isole Aran, è perfetto per dormire a pochi passi dalla riva.

2. Praia da Tocha, Portogallo



In Portogallo si trova Tocha, un villaggio di pescatori autentico incastonato tra pinete e dune che, pur essendosi trasformato in una vivace località balneare, ha saputo conservare la propria anima autentica.

Lungo la spiaggia spiccano i palheiros, caratteristici capanni in legno su pali un tempo usati dai pescatori e oggi trasformati in pittoresche case di vacanza. Praia da Tocha offre un arenile dorato che si estende verso nord fino alla selvaggia Praia do Palheirão. Le onde potenti e regolari sono perfette per il surf e il bodyboard, con condizioni adatte a tutti i livelli. Chi viaggia in camper troverà in questa destinazione un equilibrio ideale tra natura, sport e relax.

Il Parque Campismo Praia da Tocha (Rua dos Pescadores Nossa Senhora da Tocha, Praia da Tocha), a pochi passi dalla spiaggia, dispone di piazzole ombreggiate, piscine e numerosi servizi, rendendo la sosta comoda e piacevole. Un’ottima tappa per surfisti itineranti in cerca di libertà.

3. Levanto, Italia



Levanto è una città tranquilla che racchiude il fascino autentico della Liguria, con una baia incorniciata da colline verdi e case colorate.

È una delle mete italiane più apprezzate dai surfisti, grazie a reef e beach break costanti. La mareggiata da sud-ovest regala onde lunghe, pulite e adatte a tutti, con scuole e noleggi per principianti. Levanto è perfetta per i camperisti che desiderano unire la passione per il surf alla scoperta di borghi meravigliosi. Oltre al surf offre infatti trekking, enogastronomia e una pista ciclabile panoramica che arriva fino a Framura.

Mentre si va a sfidare le onde, si può lasciare il proprio camper presso Camping Acqua Dolce (Via G. Semenza, Levanto).

4. Bidart, Francia



Bidart è un piccolo borgo basco dall’atmosfera rilassata e autentica affacciato sull’oceano. Le sue spiagge con vista spettacolare sui Pirenei offrono onde consistenti ideali sia per surfisti esperti sia per chi sta affinando la tecnica.

Dopo una sessione in acqua si può passeggiare lungo i sentieri costieri della Corniche Basque, tra scogliere a picco e natura selvaggia, o scoprire l’artigianato locale e la cucina tradizionale. Da Bidart si raggiungono facilmente spot rinomati come Guéthary e Parlementia, rendendolo un punto strategico per esplorare la costa basca in camper, con il giusto equilibrio tra sport, cultura e relax.

I camperisti-surfisti possono sostare con il proprio veicolo presso Le Pavillon Royal (Avenue Prince de Galles, Bidart).

5. Villaviciosa, Spagna



Immersa nel verde delle Asturie e affacciata su un suggestivo estuario, Villaviciosa è una meta autentica che unisce natura, cultura e onde. A pochi chilometri, la celebre Rodiles Beach offre onde potenti e un’onda sinistra apprezzata dai surfisti esperti, ma anche spazi adatti a chi è alle prime armi.

Poco più a ovest, Gijón regala una vivace atmosfera urbana, con sidrerie, locali affacciati sull’oceano e spot per surfisti come Playa de San Lorenzo e Xivares. L’insieme di scogliere, boschi, spiagge incontaminate e accoglienza calorosa fa di questa zona una delle destinazioni più affascinanti per chi viaggia in camper alla ricerca di surf e autenticità.

Camping Playa España (Playa España Santana 70, Quintes, Villaviciosa) è pronto ad accogliere gli amanti delle maree che si spostano in camper.