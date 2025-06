“Città per le persone”, il podcast di Cittadini per l’Aria

È online Città per le persone, il nuovo podcast di Cittadini per l’aria, che racconta come è possibile trasformare le nostre città per vivere meglio, senza rischiare la vita mentre attraversiamo la strada o ci muoviamo in bici, per ridare lo spazio pubblico alle persone per incontrarsi, per diminuire il traffico e respirare aria pulita.

Nelle quattro puntate del podcast si affrontano quattro tematiche distinte: la violenza stradale, la mobilità nelle città, l’utilizzo dello spazio pubblico, la qualità dell’aria. Si dà voce ad attivisti ed esperti e ogni puntata è ambientata in una diversa città: Bologna, Roma, Milano e Torino. Ogni episodio si conclude con un viaggio in Europa, per scoprire cosa accade a Bruxelles, Amsterdam, Parigi e Londra.

Città per le persone è online su tutte le piattaforme di podcast.

«Abbiamo realizzato questo podcast per dare voce agli esperti e agli attivisti, due ruoli diversi ma che, in questo caso, spesso coincidono» spiega Ilaria Bartolozzi, autrice del podcast. «Per intervistarli – continua – oltre che a Milano, sono andata a Roma, a Bologna e a Torino. In questi anni, è nata una rete nazionale che coinvolge molte organizzazioni in diverse città. Una grande comunità fatta di migliaia di persone, che quotidianamente portano avanti campagne di sensibilizzazione, mobilitazioni nelle strade, attività di comunicazione sui social media e tramite comunicati stampa».

«Questa movimento nazionale di persone e associazioni, di cui facciamo parte, – dichiara Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l’aria – nasce proprio all’interno delle città, perché noi che viviamo nei centri urbani siamo immediatamente esposti al traffico veicolare per cui respiriamo una qualità dell’aria estremamente scarsa ovunque. E, quindi, il miglioramento della qualità dell’aria non può che passare attraverso la trasformazione delle nostre città con la riduzione del numero delle auto, il rafforzamento del trasporto pubblico, favorendo la mobilità attiva, e soprattutto ridando dignità all’infanzia, che oggi è veramente maltrattata da noi adulti perché li priviamo del bene più prezioso di cui hanno diritto: respirare aria pulita».

Il podcast è scritto e narrato da Ilaria Bartolozzi, realizzato da Intreccimedia con il contributo di Fondazione Cariplo, Clean Cities Campaign, Fondazione Mobilità in città, Municipio 2 del Comune di Milano e Lime. Supervisione editoriale di Dario Paladini, sound design e musiche di Andy Morello. Copertina di Carola Fumagalli.

Episodio 1 – Bologna, la scelta di rallentare

Nel 2021 una bambina di nome Margherita viene investita sulle strisce pedonali. Viene ricoverata in gravi condizioni. Per Bologna è come una scossa, che porterà al cambiamento. Nel 2024 in tutte le strade, salvo poche eccezioni, viene esteso il limite di velocità a 30 km/h. Diventa una città molto più sicura e più silenziosa. Il tema della violenza stradale è molto sottovalutato dalla politica e dall’opinione pubblica, anche se i costi emotivi, sociali, economici e sanitari per lo Stato italiano sono molto alti. Viaggio in Europa: Bruxelles è tra le prime città europee che è diventata Città30.

Episodio 2 – Roma, come muoversi senz’auto

Ci vuole un atto di coraggio per andare in bici a Roma. Francesca ce l’ha fatta. Da quella sella non riesce più a scendere. Insieme a lei ogni giorno aumentano i ciclisti urbani in tutte le città italiane, ma aumentano anche le auto e i furgoni per le consegne delle merci. Il trasporto pubblico ha un ruolo centrale nella mobilità nelle città, perché in Italia non è abbastanza efficiente? Viaggio in Europa: scopriamo in che modo Amsterdam è diventata la città che tutti conosciamo, con poche auto, una grande rete di mezzi pubblici e piste ciclabili.

Episodio 3 – Milano, lo spazio pubblico esiste

«La strada è di tutti, non è fatta solo per le auto. Si chiama spazio pubblico per questo motivo» ci spiega Francesca che, insieme a tante altre persone, a Milano, dal 2014 organizza una festa che si svolge in una strada liberata dalle auto per un giorno. In tutta Italia ci sono migliaia di genitori che chiedono la pedonalizzazione delle strade scolastiche per permettere ai propri figli di giocare e muoversi in sicurezza. Viaggio in Europa: Parigi sta facendo grandi cambiamenti urbanistici, aumentando lo spazio pubblico per le persone, togliendo l’asfalto e creando nuove aree verdi.

Episodio 4 – Torino, il diritto di respirare aria pulita

Chiara è la prima mamma in Italia che ha deciso di fare causa alla Regione Piemonte perché lo smog di Torino provoca seri problemi di salute a suo figlio, da quando è nato. È scientificamente provato che i danni alla salute per l’inquinamento atmosferico non danneggiano solo i nostri polmoni, ma tutto il corpo umano. Nonostante questo, le istituzioni restano immobili. Viaggio in Europa: il sindaco Khan soffre di asma respiratoria, una molla in più per indurlo a decidere di limitare la circolazione delle auto a tutta la città di Londra, non solo nelle zone centrali.