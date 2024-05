Crociere fluviali più ecologiche e responsabili con Le Boat

Impiego di biocarburante HVO e il filtro UV per la purificazione dell’acqua a bordo delle houseboat sono tra le iniziative green attivate nella base di Douelle, nel dipartimento francese del Lot.

Il cambiamento climatico è una forte preoccupazione degli operatori turistici, sempre più incalzati dai consumatori a intraprendere azioni di responsabilità e cura del pianeta.

Una preoccupazione che è anche di Le Boat, leader delle vacanze in barca lungo fiumi, laghi e canali d’Europa e Canada, che è impegnato a portare maggiore consapevolezza nel mondo delle crociere fluviali a iniziare dalla regione francese dell’Occitania e più precisamente nel dipartimento del Lot, ideale da scoprire navigando lungo l’omonimo fiume a bordo di una houseboat, tra antiche cittadine medievali (come Cahors e il suo Ponte Valentré simbolo della città e noto anche come Ponte del Diavolo), natura (affascinante lo spettacolo delle vertiginose falesie che sovrastano il fiume), relax e attività sportive.

Le crociere fluviali di Le boat e la sostenibilità ambientale

Con l’obiettivo di migliorare la propria sostenibilità ambientale, infatti, la compagnia ha intrapreso alcune iniziative nella base Le Boat di Douelle: cambiamenti significativi per offrire crociere più responsabili verso l’ambiente secondo il programma green della compagnia, garantendo una customer experience sempre migliore:

1 – Impiego del biocarburante HVO (Olio Vegetale Idrotrattato): un combustibile rinnovabile e biodegradabile al 100%, sintetizzato da grassi riutilizzati e scarti vegetali, che riduce le emissioni di carbonio del 90%. Si tratta di una fonte di energia rinnovabile e sostenibile che si adatta perfettamente alla flotta Le Boat.

2 – Riduzione dell’uso della plastica grazie al filtro UV installato sulle houseboat: una tecnologia innovativa, che consente di avere a disposizione acqua purificata e sicura a bordo per l’intera durata del viaggio. La funzionalità del sistema viene accuratamente controllata durante la preparazione della barca prima di ogni noleggio, attività che si integra con la disinfezione completa dell’intero impianto idrico prima all’inizio di ogni stagione.

3 – Pompa dell’acqua per gestire le risorse naturali in modo più responsabile. In considerazione dei problemi di siccità e di scarsità dell’acqua dettati dai cambiamenti climatici e con l’obiettivo di gestire le risorse idriche il modo più responsabile, Le Boat ha installato nella base di Douelle una pompa per utilizzare l’acqua del fiume nelle operazioni di pulizia delle houseboat.

Già da tempo, in realtà, a tutti gli ospiti viene fornito il Decalogo Le Boat per una crociera sostenibile.

Sii consapevole di quanta elettricità e acqua consumi a bordo.

Ridurre la velocità per non interrompere la scia sulle sponde.

Quando si naviga, soprattutto in canali poco profondi, se si tenta di andare troppo veloci si consumerà più carburante ma non si aumenterà la velocità.

Non gettare rifiuti in acqua, compresi i mozziconi di sigaretta.

Fai attenzione a cosa butti nello scarico/nel WC.

Se possibile, spegnere il motore dell’imbarcazione quando si attraversa una chiusa.

Se puoi, spegni il motore quando sei attraccato, ad esempio quando fai la fila alle chiuse. Ciò ti farà risparmiare carburante e migliorerà l’aria che respiri.

Gestisci i tuoi consumi energetici a bordo: ad esempio, spegni le luci quando non le usi.

Acquista prodotti locali nella tua regione di navigazione.

Differenzia correttamente i rifiuti e ricicla ciò che puoi.

Utilizza prodotti rispettosi dell’ambiente.

Le Boat fa parte del gruppo Travelopia, associato a Blue Marine Foundation. Travelopia è la più grande collezione mondiale di brand specialisti di viaggi ed è all’avanguardia a livello globale per soddisfare le esigenze di coloro che cercano un tipo di viaggio alternativo.