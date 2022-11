Dai noccioli delle olive nascono i nuovi shopper di Fratelli Carli

In tutti i negozi dell’azienda imperiese Fratelli Carli, da oggi, grazie ad una produzione innovativa che sfrutta gli scarti di lavorazione dell’olio, sono arrivati i nuovi sacchetti 100% riciclabili, compostabili e biodegradabili.

Nei 20 negozi monomarca di Fratelli Carli anche i sacchetti sono sostenibili! Del prezioso frutto della pianta dell’olivo non si butta nulla.

L’azienda imperiese si è affidata al Gruppo Cordenons per lo sviluppo di una nuova carta, contenente frammenti di noccioli delle olive che risultano al termine del processo di produzione dell’olio.

Tale carta è stata poi utilizzata per la realizzazione di un inedito shopper che oggi viene utilizzato in tutti i 20 Empori dell’azienda.

I noccioli non sono quindi considerati scarti, bensì preziosa materia prima. Un unicum nella produzione delle cartiere specializzate, un’innovativa creazione, all’apparenza semplice, ma ricercata in realtà per la sua realizzazione.

I noccioli delle olive vengono ridotti in polvere e poi aggiunti all’impasto di cellulosa, acqua e tutti quegli ingredienti necessari a creare una carta, in questo caso 100% riciclabile, compostabile, biodegradabile e resistente come una carta tradizionale.

Monocolore, per minimizzare gli impatti ambientali generati dagli inchiostri, lo shopper è usato in tutti i negozi Carli, ad Imperia, Genova, Milano – Tricolore, Milano – Marghera, Monza, Como, Varese, Orio al Serio, Pavia, Torino, Cuneo, Alba, Alessandria, Novara, Aosta, Piacenza, Bologna, Padova, Vicenza e Treviso.

Una grande attenzione all’economia circolare che suggella l’impegno che l’azienda (Certified B Corp dal 2014, come prima realtà produttiva in Italia, e Società Benefit dal 2019) ha costantemente nelle sue attività e nell’impegnativo cammino che percorre ogni giorno all’insegna dell’innovazione sostenibile.