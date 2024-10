Dall’antipasto allo snack serale: 4 idee sfiziose a base di prosciutto cotto

Esistono affettati certamente adatti per diverse situazioni o contesti, e ne esistono altri che invece possono essere consumati in ogni occasione. Il prosciutto cotto è indubbiamente uno degli affettati che si distinguono per versatilità e range d’utilizzo, tanto che esso viene utilizzato per numerosissime ricette che spaziano dagli antipasti ai secondi piatti.

Il motivo principale di ciò è dovuto non soltanto al sapore leggero e gentile del salume in questione, ma anche dalle sfumature sfiziose che gli permettono di abbinarsi ottimamente con un gran numero di alimenti.

Pensando ad esempio a un semplice e gustoso toast, il primo affettato a venire alla mente sarà indubbiamente il prosciutto cotto, e si potrebbero fare decine di esempi di questo tipo. Se si cercano poi idee per ricette con prosciutto cotto o ingredienti per sfruttarlo al meglio, si può solo avere l’imbarazzo della scelta. Ecco allora 4 idee semplici e sfiziose, perfette per ogni pasto.

Involtini di prosciutto cotto

Aperitivi e antipasti hanno il compito di stuzzicare la fame ed allo stesso tempo ingolosire il palato di chi si appresta a mangiare, e per quanto il prosciutto cotto possa sembrare un passo indietro rispetto ad altri suoi “colleghi” in contesti del genere, è essenziale non sottovalutare le sue potenzialità.

Gli involtini di prosciutto cotto rappresentano un’idea davvero semplicissima, ma che può regalare delle immense soddisfazioni, soprattutto se farciti con i giusti ingredienti. Tra questi rientrano i formaggi freschi, preferibilmente caprini, ed erbe dal sapore vivace come la cipollina. I roll di prosciutto si possono farcire anche con verdure grigliate (preferibilmente melanzane), frittata e pistacchi, ed essere infine arrotolate in foglie di verza.

Gâteau di patate con prosciutto cotto

Altra preparazione altrettanto conosciuta ed apprezzata è quella del gâteau di patate. In sostanza si tratta di uno sformato di patate arricchito dalla presenza del prosciutto cotto, spesso tagliato a dadini o a strappi.

Ciò che rende davvero gustoso e corposo questo piatto è l’amalgama che viene generata dall’unione degli ingredienti sopracitati, il burro e i formaggi, in un mix che contribuisce a rendere ogni boccone davvero appagante e ricco.

Pizza rustica

La pizza rustica è un piatto che viene facilmente in mente se si pensa al prosciutto cotto. Essa non ha bisogno di particolari presentazioni, data la sua enorme fama, ma le sue qualità necessitano di essere rimarcate.

In questa preparazione in sfoglia è possibile unire l’intensità del formaggio alla dolcezza del prosciutto cotto, che unite alla friabilità della pizza contribuiscono a creare delle sensazioni tanto semplici quanto uniche al palato.

Polpettoni di carne con prosciutto cotto

Quella del polpettone di carne è una delle ricette più golose e facilmente apprezzabili sia a pranzo che a cena. Si tratta di un secondo piatto di carne preparato al forno, e che trova nel prosciutto cotto uno dei suoi alleati più formidabili.

Esso viene utilizzato infatti come ripieno, e la sua dolcezza contribuisce ad arricchire di sfumature il gusto della carne. Spesso viene inserito anche del formaggio per dare cremosità ed arricchire il sapore del piatto, e renderlo ancor più delizioso.