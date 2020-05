Decreto Rilancio: i provvedimenti per l’efficienza energetica

Tra le oltre 460 pagine e 250 articoli del Decreto Rilancio da 55 miliardi a sostegno di famiglie e imprese si trovano anche quelle legate all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili: la principale, più volte annunciata, è la detrazione fiscale al 110% per interventi di riqualificazione energetica e riduzione di rischio sismico, ma anche per installare impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica elettrica se abbinati a interventi di efficientamento. Le spese devono essere sostenute nel periodo tra luglio 2020 e dicembre 2021. Si potrà cedere la detrazione (5 rate di pari importo) anche a banche, condomini, professionisti o come sconto in fattura.

Accedono all’incentivo tutti i sistemi di isolamento termico delle superfici opache verticali per oltre il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, anche abbinati sistemi fotovoltaici o di microcogenerazione.

Super bonus 110% anche per fotovoltaico e sistemi di accumulo (solo in alternativa ad altri incentivi) e colonnine di ricarica, con la condizione che installati congiuntamente a interventi importanti, isolamento termico o sostituzione del sistema di climatizzazione o antisismici. Nel loro complesso, gli interventi di riqualificazione energetica, oltre a dover rispettare dei requisiti minimi devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, portare a alla classe energetica più alta raggiungibile.