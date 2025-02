Efficienza energetica e progettazione edilizia: il ruolo delle rinnovabili

L’adozione delle fonti rinnovabili nell’edilizia è diventata una priorità per garantire un futuro sostenibile. Il settore delle costruzioni è uno dei principali responsabili del consumo energetico globale e delle emissioni di CO₂, rendendo necessaria una transizione verso soluzioni più efficienti e a basso impatto ambientale.

Per rispondere a questa esigenza, l’Unione Europea ha introdotto normative stringenti, tra cui la Direttiva Case Green (Energy Performance of Buildings Directive – EU/2024/1275), che impone obiettivi ambiziosi per la decarbonizzazione degli edifici. Entro il 2050, l’intero patrimonio immobiliare dovrà essere a impatto zero, con una progressiva riduzione dei consumi e una maggiore integrazione di energie rinnovabili nei progetti di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni.

Questi cambiamenti rendono fondamentale l’aggiornamento professionale di ingegneri, architetti, geometri e periti, chiamati a progettare edifici più sostenibili e conformi alle nuove direttive. La formazione specifica in energie rinnovabili e progettazione efficiente permette non solo di rispondere ai requisiti normativi, ma anche di acquisire crediti formativi professionali (CFP), necessari per l’aggiornamento obbligatorio delle categorie tecniche. I corsi specializzati offrono competenze pratiche e teoriche per affrontare le sfide del settore e garantire un approccio innovativo alla progettazione edilizia.

L’impatto ambientale dell’edilizia e le nuove direttive europee

Il settore edilizio è uno dei principali responsabili del consumo energetico e delle emissioni di gas serra, con un impatto significativo sull’ambiente. Gli edifici, infatti, assorbono circa il 40% dell’energia totale consumata nell’Unione Europea e producono oltre un terzo delle emissioni di CO₂. Questa situazione ha reso indispensabile l’adozione di misure normative per migliorare l’efficienza energetica e promuovere l’uso di fonti rinnovabili.

Per accelerare la transizione ecologica, l’UE ha introdotto la Direttiva Case Green (EU/2024/1275), che stabilisce obiettivi vincolanti per ridurre i consumi e migliorare la sostenibilità del patrimonio edilizio. Tra le disposizioni più rilevanti della normativa troviamo:

obbligo di riqualificazione energetica per gli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2030;

Integrazione progressiva delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in ristrutturazione;

Riduzione delle emissioni e miglioramento della classe energetica del patrimonio edilizio esistente;

e miglioramento della classe energetica del patrimonio edilizio esistente; Introduzione di standard più severi per garantire edifici a energia quasi zero (NZEB).

Adeguarsi a queste direttive non è solo un obbligo normativo, ma anche un’opportunità per i professionisti del settore. La crescente richiesta di soluzioni innovative e l’incentivazione di politiche di efficientamento energetico rendono indispensabile la formazione continua.

In questo contesto, i percorsi formativi come un corso di Energy Manager offrono strumenti concreti per affrontare le nuove sfide del mercato e specializzarsi nella gestione dell’energia e delle fonti rinnovabili nell’edilizia.

Corsi di formazione e crediti formativi professionali (CFP)

L’aggiornamento professionale è fondamentale per chi opera nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Le nuove normative impongono competenze sempre più specifiche, e i crediti formativi professionali (CFP) rappresentano un requisito essenziale per ingegneri, architetti, geometri e periti iscritti agli albi professionali. Accumulare CFP attraverso corsi accreditati non solo permette di mantenere l’abilitazione, ma offre anche la possibilità di sviluppare nuove competenze e migliorare il proprio posizionamento nel mercato.

Tra i percorsi formativi disponibili, uno dei più completi è il corso di Energy Manager, proposto da Unione Professionisti. Si tratta di un corso e-learning accreditato di 40 ore, progettato per fornire ai partecipanti le competenze necessarie per:

– analizzare i consumi energetici e individuare strategie di efficientamento;

– valutare un investimento nelle energie rinnovabili dal punto di vista tecnico ed economico;

– dimensionare un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

– elaborare pareri tecnici per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica.

La formazione online offre numerosi vantaggi, tra cui flessibilità negli orari, possibilità di seguire le lezioni da qualsiasi luogo e aggiornamenti costanti sui contenuti. Inoltre, grazie alla modalità e-learning, i professionisti possono conciliare l’attività lavorativa con la crescita delle proprie competenze senza dover rinunciare ad incarichi e progetti in corso.

La specializzazione in gestione dell’energia e progettazione sostenibile consente ai tecnici di ampliare il proprio raggio d’azione e rispondere alle richieste di un mercato sempre più orientato verso la sostenibilità. Investire nella formazione non solo permette di rimanere competitivi, ma offre anche nuove opportunità di lavoro in un settore in continua espansione.

Riqualificazione edilizia e integrazione delle fonti rinnovabili

La riqualificazione del patrimonio edilizio è una delle strategie più efficaci per ridurre i consumi energetici e migliorare la sostenibilità degli edifici esistenti. In Italia e in Europa, gran parte del costruito non rispetta criteri di efficienza energetica, causando sprechi significativi e alti costi di gestione. Intervenire con soluzioni innovative permette di migliorare le prestazioni degli immobili, ridurne l’impatto ambientale e adeguarsi alle normative europee sempre più stringenti.

Un aspetto fondamentale della riqualificazione riguarda l’integrazione delle fonti rinnovabili. L’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici consente di produrre energia pulita direttamente in loco, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili. Per massimizzare l’efficienza di questi impianti, è possibile adottare sistemi di accumulo, che ottimizzano l’autoconsumo e garantiscono un approvvigionamento energetico costante anche nelle ore di minore produzione.

Parallelamente, l’uso di materiali isolanti avanzati permette di migliorare l’efficienza termica degli edifici, riducendo le dispersioni di calore e abbattendo i consumi per il riscaldamento e il raffrescamento. Anche la ventilazione meccanica controllata rappresenta un elemento chiave nella progettazione sostenibile, in quanto assicura il ricambio d’aria necessario senza compromettere l’efficienza energetica dell’edificio.

L’adozione di queste soluzioni non solo migliora il comfort abitativo, ma contribuisce anche ad aumentare il valore immobiliare degli edifici, rendendoli più competitivi sul mercato. Per i professionisti del settore, acquisire competenze nella progettazione di edifici sostenibili e nell’integrazione delle tecnologie rinnovabili è ormai essenziale. La formazione specializzata consente di rispondere alla crescente richiesta di soluzioni edilizie innovative, offrendo servizi all’avanguardia e contribuendo concretamente alla transizione verso un’edilizia più efficiente e rispettosa dell’ambiente.