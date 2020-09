EViaggioItaliano: showcooking solare a Cascina Ovi

Tradizione sarda e innovazione meneghina si incontrano sabato 26 settembre alle ore 11.00 in via Olgia 11 a Segrate: Sergio Mei, con la sola energia pulita prodotta dall’impianto fotovoltaico del Future Trailer di #EViaggioItaliano, cucinerà un capolavoro dell’arte culinaria, la freula nera fatta a mano con polpa di riccio, straccetti di calamaro e caglio di capretto.

#EViaggioItaliano e Cascina Ovi presentano Tradizione sarda e innovazione meneghina si incontrano, evento di showcooking solare che si terrà sabato 26 settembre alle ore 11.00 presso il cortile di Cascina Ovi (via Olgia 11) a Segrate, Milano.

L’evento si svolge nell’ambito della tappa a Milano di #EViaggioItaliano, progetto nato per rilanciare il turismo italiano in chiave sostenibile valorizzando le realtà naturalistiche, culturali, enogastronomiche, imprenditoriali e tecnologiche del territorio: un viaggio a bordo di una flotta di veicoli elettrici per raccontare in chiave fortemente social l’eccellenza italiana.

Sarà lo chef Sergio Mei a dare vita allo showcooking solare a bordo del Future Trailer di #EViaggioItaliano: lo chef preparerà, con la sola energia pulita prodotta dall’impianto fotovoltaico del Future Trailer, una ricetta dal sapore antico e dalle vibranti note innovative di una cucina in perpetua sperimentazione: la freula nera fatta a mano con polpa di riccio, straccetti di calamaro e caglio di capretto.

«Una ricetta che profuma di sole sia dentro che fuori dal piatto», spiegano Francesco Rizzo e Antonella Di Carlo, titolari di Cascina Ovi. «Un sole che si sente negli ingredienti selezionati con cura, nella creatività e nell’arte dello chef e nell’energia stessa con cui è realizzata».

Il Future Trailer è un prototipo unico al mondo di cucina mobile indipendente e sostenibile, alimentato da pannelli fotovoltaici. A bordo si realizzano ricette a km0 con l’ausilio della Pentola D’Oro, grazie all’energia del sole immagazzinata nella batteria che alimenta la doppia piastra a induzione in dotazione.

«La cucina sarda è antica, espressione di una cultura altrettanto antica e pure capace di essere straordinariamente attuale. Di Francesco Rizzo mi piace la curiosità e la voglia di condividere con l’ospite quello che fa: le persone curiose sono le più interessanti. Nella cucina di Cascina Ovi ritrovo tutto questo». Parola di Sergio Mei. È proprio la curiosità insieme alla cura verso l’ambiente che ci circonda a muovere la flotta elettrica di #EViaggioItaliano sul territorio nazionale per promuovere e testimoniare le eccellenze italiane a zero emissioni e in chiave fortemente sostenibile.

Approdando a Milano (Segrate), #EviaggioItaliano giunge alla sua terza tappa, dopo il grande successo ottenuto in Campania e in Emilia Romagna. Il tour proseguirà toccando Lazio e Trentino-Alto Adige e, nel 2021, il resto d’Italia.

Viste le importanti finalità, il progetto ha ottenuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, e il Patrocinio tra gli altri della Commissione Europea, dei ministeri di Ambiente, Esteri, Infrastrutture e Trasporti e dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo.