Mercoledì 29 ottobre, dalle ore 16.30 alle 18.00, si terrà un laboratorio di scrittura creativa con la dott.ssa Angela Tognolini presso la biblioteca comunale “Bizzi” di Langhirano (PARMA) in via Battisti, 20.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale “il Taccuino di Darwin” in collaborazione con ADA odv, si svolgerà all’interno del Festival “Langhirano Legge”.

Angela Tognolini è nata a Bologna nel 1990. Dopo la laurea in Scienze Internazionali Diplomatiche, ha vissuto a Lisbona e Londra. In seguito, si è trasferita a Trento, dove ha lavorato come operatrice legale per richiedenti asilo e rifugiati, presso, l’associazione Centro Astalli Trento. Nello svolgimento della sua mansione ha incontrato i migranti richiedenti asilo e ne ha ascoltato le storie, le paure e i desideri. E’ autrice dei libri “Vicini Lontani. Otto racconti di anime in viaggio” e “L’inverno della Lepre Nera“.

Attraverso il laboratorio guidato dall’autrice, scopriremo come fanno i libri a catturare l’immaginazione del lettore mettendo in pratica la scrittura sensoriale per raccontare un momento nel nostro posto speciale, con parole così vibranti da immergerci nel viaggio fino alla punta dei capelli.

L’iniziativa è gratuita ed è pensata per ragazze e ragazzi di età compresa dagli 8 ai 14 anni.

Si consiglia la prenotazione scrivendo a: iltaccuinodidarwin@gmail.com