Grow: l’opera d’arte che esalta la bellezza dell’agricoltura

La nuova opera d’arte GROW del designer olandese Daan Roosegaarde è un omaggio alla bellezza e all’importanza dell’agricoltura. In un paesaggio da sogno, bagliori di luce blu e rossi si diffondono come onde su 20.000 mq di terreno agricolo, avvolti nell’oscurità. GROW si ispira alla scienza ed esplora come specifici sistemi di luce possano migliorare la crescita e la resistenza delle piante.

Di solito non ci accorgiamo di queste enormi aree coltivate, eppure il suolo e i frutti della terra ci nutrono ogni giorno e ci permettono di vivere. GROW sottolinea l’importanza dell’innovazione nel sistema agricolo: in che modo la progettazione avanzata dell’illuminazione può aiutare le piante a crescere in modo più sostenibile? Come facciamo a rendere all’agricoltore l’onore che merita? GROW è un’opera d’arte e il prototipo di un modo più sostenibile di produrre cibo.

Cos’è Grow

GROW consiste in un sistema a LED ad alta densità che proietta luci rosse e blu, che si alzano e si abbassano a mo’ di onda, sulle foglie delle piante. Si ha così la sensazione che infinite “luci danzanti” attraversino l’enorme campo agricolo. La luce è poetica e si ispira alle tecniche più avanzate di fotobiologia: le luci blu e rosse favoriscono la crescita delle piante e l’effetto dei raggi ultravioletti attiva il sistema di difesa delle piante, riducendo del 50% l’uso di pesticidi.

Il film GROW

Il film mostra lo sviluppo di questo radioso paesaggio da sogno. È anche una sorta di appello alla luce e al suo valore in questi tempi oscuri. GROW è un bene per la natura, ma dona anche una luce di speranza alle persone. Dà un nuovo significato alla parola “agricoltura”, riformulando il paesaggio come opera d’arte culturale vivente.

Wiebe Draijer, presidente del consiglio di amministrazione della Rabobank, commenta: «È molto stimolante lavorare con un artista come Daan Roosegaarde su un progetto che ha lo scopo di rendere il mondo migliore».

L’artista e autore di GROW Daan Roosegaarde: «GROW è il paesaggio da sogno che mostra la bellezza della luce e della sostenibilità. Non come utopia, ma come sistema che migliora passo dopo passo».

Prof. Dr. Wargent, PhD, Chief Science Officer di BioLumic, leader mondiale nella fotobiologia delle piante: «GROW è un progetto affascinante ed è supportato da una ricerca scientifica che dimostra che specifici sistemi di luce possono promuovere la crescita delle piante e ridurre l’uso di pesticidi fino al 50%».