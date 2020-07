Isola di Albarella: arrivano i Ciclotteri

Un turismo sostenibile, lento e silenzioso, amico dell’ambiente. Da oggi è possibile, nel Delta del Po: proprio con queste finalità infatti è nata la nuova associazione sportiva nell’Isola di Albarella, I Ciclotteri, che propone pedalate emozionali nel meraviglioso contesto delle valli del parco regionale del Delta del Po, panorama tutelato dall’Unesco.

Il gruppo dei Ciclotteri è nato da tre amici che hanno in comune la passione per le biciclette e l’amore per la propria terra: Mattia Casarin, noto cabarettista rodigino, Caterina Zanirato, giornalista e travel blogger su due ruote in tutto il mondo, ed Enrico Canella, esperto di ciclismo e meccanica.

«Siamo un’associazione sportiva dilettantistica, senza scopri di lucro, nata da tre amici che amano il proprio territorio e vogliono farlo conoscere attraverso viaggi in bicicletta, quindi in un modo che sia a basso impatto ambientale e rispettando la natura grazie a un mezzo silenzioso, lento e non inquinante» spiegano gli organizzatori.

«I primi itinerari proposti dai Ciclotteri sono quelli che attraversano il Delta del Po, per scoprirne i colori, i profumi e i sapori rispettando questo fragile ecosistema riconosciuto Patrimonio Unesco. Proprio per questo ci chiamiamo “Ciclotteri”: vogliamo essere una nuova specie di turista, un ciclista rispettoso e silenzioso, ispirandoci alla ricca avifauna del Delta e in particolare ai suoi meravigliosi fenicotteri rosa».

Tre le parole chiave: territorio, emozioni e assistenza. «Promuoviamo la scoperta del Delta del Po attraverso l’uso della bicicletta: studiamo le soluzioni migliori per scoprire un territorio, proponendo itinerari attraverso panorami indimenticabili in località esclusive – spiegano i fondatori, nella foto con l’organizzatrice di eventi Simona Fabian (credit: Maurizio Penna) – All’interno di ogni pedalata si vivranno esperienze uniche, emozionanti e autentiche per conoscere a fondo il territorio attraversato, le sue tradizioni e le sue leggende, i suoi gusti e i suoi sapori. Chi diventa un Ciclottero può contare sempre su di un servizio di assistenza tecnica per le biciclette durante il percorso: pedalare sarà un piacere in tutta sicurezza».