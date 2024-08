Scopri le isole Tremiti: guida completa su cosa vedere e fare in un weekend

Estate chiama vacanze e quale occasione migliore per scoprire le meraviglie del nostro Paese? Le Isole Tremiti, ad esempio, sono un piccolo arcipelago situato al largo della costa del Gargano, in Puglia. Composte da cinque isole – San Domino, San Nicola, Capraia, Cretaccio e Pianosa – offrono un’esperienza memorabile grazie all’unicità dei paesaggi e delle acque cristalline che le incorniciano.

Se stai programmando una breve fuga, ecco una guida completa su cosa vedere e fare in un fine settimana tra le Perle dell’Adriatico.

Giorno 1: alla scoperta di San Domino

Il viaggio inizia salpando su uno dei traghetti per le Isole Tremiti che partono ogni giorno da diversi porti lungo la costa adriatica, come Termoli, Vieste e Peschici. Il nostro consiglio è quello di arrivare a San Domino, l’isola più grande e verdeggiante dell’arcipelago. San Domino, infatti, è famosa per le sue pinete, le spiagge di sabbia fine e le calette nascoste.

Cala delle Arene, è l’unica spiaggia sabbiosa delle Tremiti, perfetta per rilassarsi e scoprire lo splendido mare di queste isole. Preferisci l’avventura? Noleggia un kayak o fai snorkeling per esplorare la ricca fauna marina.

Pomeriggio alle Isole Tremiti: alla scoperta dell’entroterra di San Domino

Il pomeriggio puoi dedicarlo all’esplorazione dell’entroterra, percorrendo i numerosi sentieri che attraversano l’isola, godendo di panorami mozzafiato. Tra i percorsi più suggestivi c’è quello che porta alla Grotta del Bue Marino, una grotta marina accessibile via mare. Se il mare è il tuo elemento, puoi scegliere una delle escursioni in barca per scoprire scogliere e grotte marine, perfette per fare snorkeling o immersioni.

Il nostro consiglio è quello di pernottare a San Domino perché è proprio su quest’isola che si trovano la maggior parte delle strutture ricettive delle Isole Tremiti e spostarti il giorno dopo a San Nicola.

Giorno 2: alla scoperta di san Nicola o trekking a Capraia?

Il mattino successivo raggiungi l’isola di San Nicola, il cuore storico e culturale dell’arcipelago. Se non ti spaventa comminare un po’ puoi iniziare la giornata raggiungendo la spiaggia di Marinella, unica vera spiaggia cittadina raggiungibile a piedi con un sentiero un po’ impegnativo. In alternativa unisciti a un boat tour o affitta una barca per raggiungerla via mare e poi scoprire tutte le grotte e attrazioni sottomarine, come il Relitto delle Tegole o la Grotta del Ferraio.

L’isola ospita anche numerosi edifici storici, tra cui la meravigliosa Abbazia di Santa Maria a Mare, abbazia benedettina fondata nel IX secolo, a picco sul mare. Passeggiando per le stradine di San Nicola, potrai ammirare anche le mura fortificate, il castello di Badiani e i numerosi resti archeologici romani e medievali.

Trekking a Capraia

Se preferisci l’esplorazione terrestre, l’Isola di Capraia, disabitata, è il luogo ideale per fare trekking e perdersi nella natura selvaggia e incontaminata. Ci sono 16 sentieri e relative connessioni, e i percorsi risultano abbastanza impegnativi a causa dei dislivelli frequenti e dell’esposizione diretta e continua alla luce solare.

Se sei allenato e hai tutto il necessario per esplorare l’isola in sicurezza però, non perdere l’occasione di scoprire questo angolo di paradiso.