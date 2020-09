La spesa si fa smart: il rapporto (in crescita) tra punti di ricarica ev e retailer della grande distribuzione

Nello sviluppo della rete di colonnine elettriche nel nostro paese, un ruolo molto importante, anche se raramente considerato, lo sta giocando la grande distribuzione.

Sono infatti sempre di più i supermercati e i centri commerciali che, all’interno dei loro parcheggi, offrono ai clienti la possibilità di ricaricare (spesso gratuitamente, almeno per adesso) le proprie auto elettriche. In questi esercizi, quindi, fare la spesa diventa conveniente anche per il pieno all’auto elettrica.

Per capire meglio come si stanno comportando le grandi catene di supermercati nella transizione all’elettrico, abbiamo interpellato Francesco Soldi, Responsabile Marketing e Corporate Social Responsibility (CSR) di IGD, Immobiliare Grande Distribuzione, società di punta a livello nazionale nel settore dei Centri Commerciali, Ipercoop in primis.

