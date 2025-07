Merano, la città che rinfresca l’estate: ombra, acqua e sentieri per respirare natura

Quando il caldo si fa opprimente, Merano risponde con un invito gentile: rallentare il passo, lasciarsi guidare dalla natura e cercare ristoro tra ombra, acque limpide e verde rigoglioso. Una città che fa del suo rapporto con l’ambiente una forma di benessere quotidiano, accessibile a chiunque.

Merano è attraversata dal torrente Passirio, che non è solo un elemento del paesaggio: è la sua colonna sonora. L’acqua scorre, rinfresca, crea percorsi e accompagna la vita urbana in modo armonico. Passeggiando lungo le sue rive, si scoprono angoli suggestivi come la Passeggiata Gilf, che conduce a una cascata incastonata nella roccia, tra rarità botaniche e scorci da cartolina.

Sull’altra sponda del fiume, la Passeggiata d’Estate onora il suo nome con una vegetazione rigogliosa e ombreggiante: cedri del Libano, sequoie e alberi monumentali si susseguono in una scenografia naturale che affonda le radici nel 1866. È qui che si incontra la statua di Sissi, l’Imperatrice d’Austria che trovò in Merano una delle sue mete predilette.

L’acqua, ancora una volta, è protagonista anche nei Waalweg, i sentieri delle rogge: cammini che costeggiano antichi canali irrigui ancora attivi, simbolo della cultura contadina locale. Ombra, silenzio e frescura accompagnano il passo tra boschi, meleti e vigneti, fino ai Buschenschank, le tradizionali locande dove ritrovare l’energia con un succo di mela fresco, uno speck tagliato al momento o un bicchiere di vino bianco nato dal pendio sotto i vostri occhi.

Ma non serve allontanarsi troppo dal centro per trovare un’oasi. Merano è punteggiata di parchi cittadini: quello delle Terme, cuore verde e termale; il romantico parco Rosegger nell’elegante Maia Alta; il grande parco Maia, attrezzato anche per i più piccoli. Ovunque, fontane e fontanelle. Ce ne sono più di sessanta, tutte attive e collegate a un sistema idrico eccellente: il 95% dell’acqua potabile proviene da sorgenti montane. La più antica risale al 1462 e si trova in piazza del Grano.

Seguire le fontanelle può diventare un modo curioso e sostenibile per scoprire Merano, tra cultura, storia e piacere del cammino. Un invito a vivere l’estate con lentezza, nella freschezza di una città che sa ascoltare la natura e armonizzarsi con essa.