Non solo Ultra Trail Lago Maggiore: sport, natura e tradizioni per un settembre sostenibile

Un settembre che intreccia sport, natura, cultura e gusto sulle rive del Lago Maggiore e in tutto l’Alto Piemonte. Dalla corsa tra le montagne al jazz nei borghi medievali, fino alle sagre che celebrano riso, formaggi e tradizioni alpine, il calendario di eventi di fine estate si conferma un modello di turismo sostenibile.

A coordinarlo è SUSTAINEVENTS, progetto europeo sostenuto dal Programma Interreg Italia–Svizzera 2021–2027, che vede come capofila italiano la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Ultra Trail Lago Maggiore: lo sport incontra la wilderness

Sabato 27 settembre 2025 il protagonista assoluto sarà l’Ultra Trail Lago Maggiore, una delle competizioni di trail running più suggestive dell’arco alpino. Il percorso si snoda attraverso il Parco Nazionale della Val Grande, la più vasta area wilderness d’Europa, un ambiente dove la natura è protagonista assoluta. Tra crinali panoramici, boschi secolari e borghi montani, i runner vivranno un viaggio che regala scorci su cinque laghi e conduce al traguardo sulle sponde del Lago Maggiore.

L’evento non è solo una sfida sportiva: è la rappresentazione di un turismo attivo e responsabile, capace di valorizzare il territorio e le comunità locali.

Tradizioni alpine e sapori autentici

Settembre e ottobre sono mesi di riti e tradizioni legate al mondo agricolo e pastorale. Torna la transumanza, simbolo dell’equilibrio tra uomo e natura, che anima i borghi ossolani insieme alle sagre di fine estate. Tra queste spicca BiancoLatte (4-5 ottobre a Crodo), con la suggestiva marchiatura del Bettelmatt, la raclettata di montagna e un mercato ricco di formaggi e prodotti locali.

Riso e Gorgonzola: eccellenze in primo piano

La pianura vercellese celebra il riso come patrimonio storico e risorsa per il futuro con Risò – Festival Internazionale del Riso (12-14 settembre). Degustazioni, workshop e incontri faranno dialogare tradizione agricola e innovazione sostenibile.

Nel Novarese, invece, Exporice 2025 – Riso & Gorgonzola (26-28 settembre) unirà due icone gastronomiche: il riso della pianura e il Gorgonzola DOP. Tre giorni di eventi tra mercati, degustazioni e dibattiti, per raccontare la forza identitaria dei prodotti locali.

Outdoor per tutti: dalla Panoramica Zegna alle famiglie

Il mese si apre con la Panoramica Zegna (sabato 13 settembre), un’intera giornata all’insegna della natura accessibile. Nell’Oasi Zegna si alterneranno escursioni guidate, pedalate su strada e in mountain bike, attività pensate anche per famiglie e bambini, in un contesto che unisce paesaggio, sport e sostenibilità.

Cultura e musica tra borghi e isole

Non solo sport e gastronomia: il Lago Maggiore è anche un palcoscenico culturale.

Il Stresa Festival (fino al 6 settembre) porta la grande musica nelle cornici suggestive delle Isole Borromee e della Rocca di Angera, trasformando il lago in un “arcipelago musicale”.

Il fine settimana del 6 e 7 settembre sarà invece la volta di Ossola in Jazz a Tones Teatro Natura e nel borgo medievale di Ghesc: dodici artisti italiani proporranno letture ispirate a Italo Calvino accompagnate da sonorità jazz, in un intreccio tra letteratura, musica e paesaggio.

Focus sostenibilità: sponsor green e impatto ridotto

L’Ultra Trail Lago Maggiore si distingue anche per la particolare attenzione alla sostenibilità organizzativa. Grazie al supporto di sponsor impegnati nel settore green e dell’economia circolare, l’evento adotta pratiche che riducono l’impatto ambientale: utilizzo di materiali riciclati per i kit dei partecipanti, eliminazione della plastica monouso nei ristori, valorizzazione delle filiere locali per il catering e compensazione delle emissioni legate alla logistica.

Un modello che dimostra come anche le grandi manifestazioni sportive possano diventare laboratori di innovazione sostenibile, contribuendo a sensibilizzare atleti e spettatori.

Un modello di turismo sostenibile

Queste iniziative rientrano in una strategia più ampia: destagionalizzare e diversificare l’offerta turistica, puntando su esperienze autentiche e rispettose dell’ambiente. Con SUSTAINEVENTS, l’Alto Piemonte, il Varesotto e il Canton Ticino stanno diventando un laboratorio di turismo consapevole che integra sport outdoor, cultura e prodotti tipici, con criteri ESG replicabili in altri territori.

Un percorso che non si limita a richiamare visitatori, ma che crea valore per le comunità locali e contribuisce a rafforzare l’identità di un territorio in cui ambiente e tradizione si incontrano.