In questo momento è possibile osservare in diretta tutto ciò che accade all’interno del nido dell’aquila reale del Parco dei Nebrodi; le immagini in diretta permettono l’osservazione della cova di 2 uova. Queste sono solo alcune delle meravigliose e inedite immagini che si possono ammirare in diretta grazie all’impianto di telerilevamento sulla nidificazione dell’Aquila reale e del grifone nell’area delle Rocche del Crasto, nel territorio del comune di Alcara Li Fusi, in provincia di Messina.

Il progetto di telerilevamento, avviato dal Parco dei Nebrodi prevede delle telecamere accanto ai nidi, per poter riprendere quanto accade all’interno e trasmettere h24 in diretta.

Lo scorso anno, grazie alla telecamera, è stato possibile vedere in diretta la nascita di un piccolo grifone, costantemente accudito e nutrito dai genitori.

Il nido dell’aquila reale in diretta H24

Il telerilevamento dei nidi dell’aquila reale e del grifone, contribuisce tantissimo alla divulgazione naturalistica. Ecco perché si tratta di un’applicazione in continua evoluzione al fine di migliorare la qualità delle immagini permettendo di ottenere informazioni preziose anche per il mondo accademico (ad esempio informazioni sulla dieta o sul comportamento durante l’allevamento).

Il monitoraggio servirà per tenere sotto controllo tutto ciò che avviene nel nido, in particolare dalla deposizione delle uova al primo volo dell’aquilotto.

Ma, il sistema sarà anche funzionale ad alcune iniziative di educazione ambientale rivolte soprattutto alle scolaresche, grazie, infatti, ad un monitor installato nel laboratorio della “tana delle idee”, presso la sede del Parco di Alcara Li Fusi, i giovani studenti potranno vedere in diretta tutto ciò che avviene nel sito.

Il telerilevamento infine si è rilevato anche uno strumento utile a garantire assistenza in caso di difficoltà: nel 2011, per esempio, l’aquilotto è stato salvato da morte certa e districato dalle ramaglie del nido cui si era incastrato.

La perla del Parco dei Nebrodi: Alcara Li Fusi

Alcara Li Fusi è un piccolo paese in provincia di Messina al quale siamo particolarmente affezionati e che abbiamo deciso di seguire da vicino qualche tempo fa, quando l’amministrazione comunale ha fortemente voluto e avviato un percorso di riqualificazione culturale e naturalistico.

Alcara Li Fusi è infatti una piccola località ricca di storia ma anche di bellezze naturali come la Grotta del Lauro, un’importante cavità carsica che, con il suo interno in parte ancora inesplorato, offre un suggestivo spettacolo composto da innumerevoli grandi stalattiti, stalagmiti e colonne dalle forme più svariate.

Sulle spettacolari pareti lisce che fanno da cornice alla Grotta del Lauro, trova il suo habitat naturale proprio l’aquila reale, simbolo della cittadina e animale molto rispettato dagli abitanti del posto in quanto, secondo una singolare leggenda, è legata a San Nicolò Politi, Santo Patrono del paese.

Non stupisce quindi l’interesse e la voglia di osservazione di questo splendido animale grazie a una telecamera montata accanto al nido che riprende ogni attività: dal restauro annuale, alla deposizione, cova e schiusa delle uova, alla crescita ed involo dell’aquilotto.