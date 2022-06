Perché il giardinaggio è un toccasana per il benessere

Non è raro sentir dire che il giardinaggio sia un hobby salutare, ma per quale motivo si afferma questo? Come può il giardinaggio avere un’influenza positiva sul nostro benessere?

Gli aspetti da considerare sono molteplici i vantaggi del giardinaggio infatti abbracciano sia la sfera fisica che quella psichica, andiamo subito a scoprire i principali.

Il giardinaggio concilia il relax

Non ci sono dubbi: il giardinaggio è un’attività estremamente rilassante e, in quanto tale, è un vero toccasana per la psiche.

Non è per caso se la grande maggioranza di chi pratica il giardinaggio lo reputa un ottimo modo per evadere dalla quotidianità, per mettere temporaneamente da parte i pensieri riguardanti il lavoro e tutte le altre incombenze dedicandosi solo alla distensione mentale. Il giardinaggio, insomma, è un momento della giornata in cui si azzera lo stress e ci si dedica solo a sé stessi.

Il giardinaggio è una “scusa” per fare movimento

Fare giardinaggio può essere considerata una vera e propria attività sportiva, sicuramente moderata, ma comunque tutt’altro che irrilevante nei suoi effetti.

Dedicarsi alla cura del proprio verde, dunque, sa essere un’ottima “scusa” per effettuare una serie di movimenti fisici che, altrimenti, difficilmente ci si ritroverebbe a compiere, soprattutto se si è soliti condurre uno stile di vita sedentario.

Essendo un movimento atletico leggero, peraltro, il giardinaggio sa essere adatto a chiunque, anche a chi non è più giovanissimo.

Il giardinaggio fa trascorrere tempo all’aria aperta

Non si afferma nulla di nuovo nel dire che trascorrere del tempo all’aria aperta sia un qualcosa di molto salutare, e il giardinaggio è sicuramente un hobby che consente di trascorrere delle piacevoli ore fuori dagli ambienti “indoor”.

Gli effetti benefici di stare all’aria aperta sono svariati, si potrebbero fare, a riguardo, fior di approfondimenti, uno dei più importanti è sicuramente la possibilità di esporsi ai raggi solari, i quali sono una fonte di vitamina D preziosissima per il benessere delle ossa.

Il giardinaggio stimola la creatività

È noto il fatto che le attività creative siano vera e propria ninfa vitale per il nostro cervello, e il giardinaggio rappresenta senz’altro un ottimo esempio.

Chi crede che il giardinaggio sia un’attività puramente tecnica, la quale richiede l’esecuzione di operazioni ripetitive e noiose, è destinato a ricredersi: dedicarsi al giardinaggio significa disegnare i propri spazi verdi nel modo che più piace, e questo, ovviamente, è un qualcosa di estremamente creativo.

Gli esempi di idee realizzabili sono innumerevoli: si possono ricreare delle siepi modellate in modo geometrico, si possono realizzare eleganti bordature da giardino come quelle visionabili nel sito MyGreenHelp, si possono sfruttare gli spazi in altezza, facendo ricorso a piante rampicanti e a strutture verticali come pareti, separé e gazebi, e tanto altro ancora. Nel giardinaggio, dunque, non bisogna porre limiti alla fantasia.

Il giardinaggio dona autostima

Strettamente correlato a quanto detto circa l’aspetto creativo di quest’hobby, non si può trascurare il fatto che il giardinaggio sia anche in grado di donare autostima.

La bellezza dei lavori manuali e creativi non è correlata esclusivamente alla loro esecuzione, ma anche, ovviamente, al risultato che viene ottenuto, e ammirare quanto si è stati capaci di realizzare sa donare appunto una buona dose di autostima.

Queste soddisfazioni, ovviamente, fungono a loro volta da stimolo, e possono incentivare a dedicarsi con maggiore entusiasmo non solo al medesimo hobby, ma anche ad attività di tutt’altro tipo.