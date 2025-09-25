Il marmo ha sempre rappresentato un elemento di lusso a cui l’architettura si è rivolta per i suoi progetti più amati e ammirati. C’è quindi un legame a doppio filo tra il più raffinato dei materiali e l’arte della progettazione. Palazzi storici, opere d’arte, e i più prestigiosi degli interni mai realizzati: niente come il marmo evoca esclusività e raffinatezza.

L’estrazione e la lavorazione del marmo naturale, tuttavia, hanno un impatto diretto importante sull’ecosistema e sulle risorse non rinnovabili. Anche per questo, il design contemporaneo ha accolto con entusiasmo un’alternativa capace di unire pregio, prestazioni e responsabilità ambientale: il gres porcellanato effetto marmo.

Il fascino del marmo si rinnova nel gres

Grazie alle più avanzate tecnologie ceramiche, il gres porcellanato riproduce con estrema fedeltà le cromie e le venature del marmo naturale, conferendo ai rivestimenti la medesima ipnotica profondità. Le superfici trasmettono la stessa eleganza intramontabile, ma beneficiando di caratteristiche tecniche impensabili per il marmo vero e di un impatto ambientale più ridotto.

Questa evoluzione porta la magnificenza del marmo in ambienti privati e pubblici, anche ad alto traffico, eliminando buona parte dei timori legati a usura e manutenzione.

Benefici tecnici e prestazioni superiori

I vantaggi tecnici del gres porcellanato sono ineguagliabili per la maggior parte dei materiali concorrenti. Parliamo, infatti, di una straordinaria robustezza, che fa in modo che non risenta di urti e graffi, a una totale impermeabilità e alla resistenza a sbalzi termici, luce solare e intemperie.

Tutto questo rende il gres porcellanato la soluzione ideale per ambienti soggetti a uso intenso anche con presenza costante di acqua, come cucine e bagni, ma anche spazi commerciali e strutture dedicate all’ospitalità.

Come anticipato, a differenza del marmo naturale, non richiede trattamenti complessi e garantisce un’igiene ottimale. La bassa porosità, infatti, limita l’assorbimento di acqua e impurità. Come si traduce tutto questo? Meno tempo per le pulizie e superfici impeccabili a lungo.

Durevole ed eclettico

Uno dei punti di forza del gres effetto marmo è la sua durata nel tempo. Anche dopo anni di utilizzo, infatti, le superfici appaiono inalterate. La vastità del catalogo di finiture disponibili fa sì che per ogni ambiente ci sia il rivestimento perfetto.

Design sostenibile, design responsabile

Se la sostenibilità oggi è un criterio irrinunciabile, il gres porcellanato rappresenta una risposta concreta al mercato. Non si tratta soltanto di ridurre il consumo di risorse naturali, ma anche di proporre una soluzione che possa funzionare a lungo nel tempo.

La resistenza e l’affidabilità di questo materiale riducono infatti la necessità di sostituzioni, promettendo un ciclo di vita più lungo e quindi più sostenibile.

Atlas Concorde e la nuova estetica del marmo

In Italia un’azienda che rappresenta l’eccellenza del mercato è Atlas Concorde, che interpreta questa tendenza proponendo collezioni in gres porcellanato effetto marmo capaci di appagare il desiderio di un lusso contemporaneo e consapevole.

Le superfici evocano l’imponenza del marmo naturale, ma offrendo soluzioni innovative che piacciono ben oltre i confini nazionali.

Il risultato è un materiale coerente con i tempi che stiamo vivendo, capace di trasmettere esclusività pur rispettando l’ambiente che ci ospita.