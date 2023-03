Racing For Better Futures, il bilancio di sostenibilità della Formula E

La Formula E ha presentato il suo Rapporto di Sostenibilità per la Stagione 8, intitolato Racing For Better Futures, che si riferisce all’anno di maggior successo del primo sport al mondo fondato sulla sostenibilità.

Il momento culminante della Stagione 8 è stato a Monaco con il lancio della GEN3, che è l’auto da corsa elettrica più veloce, leggera, potente ed efficiente mai costruita. La monoposto, alimentata da motori elettrici più efficienti di quelli a combustione interna (ICE), converte oltre il 95% dell’energia elettrica rispetto al 40% circa degli ICE ad alta efficienza di altri sport. Questa nuova auto è stata, inoltre paragonata a una “centrale elettrica su ruote” che produce più del 40% dell’energia consumata in gara attraverso la frenata.

La circolarità è al centro della strategia di sostenibilità di Formula E: per realizzare l’ultimo modello, infatti, sono utilizzati lino e fibra di carbonio riciclata per la carrozzeria e tutti gli scarti vengono recuperati per nuove applicazioni.

Anche per quanto riguarda gli pneumatici, la gomma naturale e le fibre riciclate costituiscono il 26% dei materiali che sono completamente riciclati dopo le gare.

«Dalla pubblicazione del nostro Rapporto di Sostenibilità per la Stagione 8 – afferma Jamie Reigle, amministratore delegato della Formula E – si evince che questo sport rappresenta una potente piattaforma per coinvolgere centinaia di milioni di tifosi in tutto il mondo nell’intraprendere azioni positive per combattere il cambiamento climatico. In Formula E prendiamo sul serio il nostro ruolo di leadership, guidando l’agenda e stabilendo il punto di riferimento per lo sport sostenibile. Siamo lieti di vedere che altri sport seguono il nostro esempio. Siamo sostenitori di un futuro elettrico e siamo convinti che sport d’élite, prestazioni elevate e sostenibilità possano coesistere senza compromessi. La Formula E si impegna a superare i limiti della tecnologia, delle prestazioni e della sostenibilità. Il lancio dell’auto da corsa GEN3 durante la Stagione 8 è la prova del nostro impegno. La nuova monoposto è l’auto da corsa più efficiente al mondo e viene descritta come una macchina creata unendo alte prestazioni, efficienza e sostenibilità. La GEN3 ha fatto il suo debutto in gara quest’anno, catturando l’attenzione del pubblico e anticipando un emozionante futuro elettrico per il motorsport».

Formula E e UNICEF

Il nuovo rapporto evidenzia altri importanti progetti attivati nel periodo 2021/2022, tra cui la collaborazione con l’UNICEF e il suo Safe and Healthy Environment Fund, il programma della FIA Girls on Track e i progetti di legacy nelle città in cui si svolgono le gare e che dimostrano l’impegno della Formula E a beneficio delle comunità locali.

Nel documento sono messe in evidenza anche le iniziative a beneficio del pianeta, con un impegno costante a mantenere lo status di campionato a zero emissioni. La Formula E è stato il primo sport al mondo a raggiungere tale status e la scorsa stagione ha annunciato una riduzione delle emissioni del 24% rispetto alla stagione 5, ben prima del target del 45% entro il 2030.

La Formula E è stata anche riconosciuta come lo sport più sostenibile al mondo dal Global Sustainability Benchmark in Sports (GSBS), oltre a mantenere lo standard internazionale per gli eventi sostenibili (ISO 20121) e il livello FIA a tre stelle per l’accreditamento ambientale.

I dati dell’impatto positivo delle sue iniziative includono la collaborazione con l’UNICEF, che ha permesso di supportare quasi 700.000 bambini in tutto il mondo colpiti dal cambiamento climatico; l’accoglienza di 450 ragazze nell’ambito del programma FIA Girls on Track; l’investimento di oltre 500.000 euro in molteplici cause filantropiche a livello globale; e oltre 110.000 euro per una serie di iniziative di coinvolgimento della comunità in tutte le città ospitanti.

«L’ottava stagione è stata importante per la Formula E poiché siamo riusciti a mantenere e a far progredire la nostra ambiziosa strategia di sostenibilità» ha dichiarato Julia Palle, direttore della sostenibilità della Formula E. «Con il duplice obiettivo di sostenere iniziative a sostegno sia delle persone che del pianeta, abbiamo sviluppato ulteriori iniziative che vanno al di là di alcune delle attività portate avanti finora. Che si tratti di concentrarsi sui bambini, sulle comunità locali, sulla diversità di genere, sull’eccellenza ambientale o sullo sviluppo di tecnologie all’avanguardia che trasformeranno il futuro del mercato dei veicoli elettrici, abbiamo a cuore l’impegno per la sostenibilità e la mitigazione degli impatti del cambiamento climatico per un futuro sostenibile».