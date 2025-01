Retail sostenibile: nuove pratiche per un’industria della moda circolare

Il retail della moda sta guidando la transizione verso la sostenibilità con modelli circolari, servitizzazione e pratiche innovative per ridurre l’impatto ambientale e promuovere l’inclusione sociale.

L’industria della moda è spesso sotto accusa per il suo elevato impatto ambientale e sociale. Questo settore contribuisce al cambiamento climatico con un’impronta di carbonio significativa, un consumo idrico elevato e una gestione spesso inefficace dei rifiuti.

Per contrastare queste problematiche, molte aziende stanno abbracciando nuovi modelli di business orientati alla sostenibilità anche nel settore del retail.

Anche alcuni centri di ricerca universitari come il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano stanno indagando su strategie innovative da promuovere nella fase di vendita del bene.

Il contenuto di questo articolo è tratto dallo studio “Mapping Service-Based Retailing to Improve Sustainability.Practices in the Fashion Industry” realizzato dai professori Tommaso Elli, Alessandra Spagnoli e Valeria Maria Iannilli.

La servitizzazione come chiave per la sostenibilità

Un concetto centrale in questa trasformazione è la “servitizzazione”, ovvero il passaggio dalla vendita di soli prodotti all’offerta di una combinazione di prodotti e servizi. Questo approccio è alla base di molte pratiche che mirano a prolungare il ciclo di vita dei capi di abbigliamento, ridurre i rifiuti e sensibilizzare i consumatori sull’importanza di un consumo responsabile.

Ad esempio, la moda circolare promossa attraverso la servitizzazione include iniziative come:

noleggio e abbonamento : piattaforme che offrono capi di alta qualità a noleggio, consentendo ai consumatori di rinnovare il guardaroba senza acquistare nuovi prodotti.

: piattaforme che offrono capi di alta qualità a noleggio, consentendo ai consumatori di rinnovare il guardaroba senza acquistare nuovi prodotti. mercati di seconda mano : servizi come Vinted e Vestiaire Collective facilitano la rivendita di abiti usati, promuovendo il riuso e riducendo la domanda di nuovi capi.

: servizi come Vinted e Vestiaire Collective facilitano la rivendita di abiti usati, promuovendo il riuso e riducendo la domanda di nuovi capi. riparazione e redesign: laboratori che offrono riparazioni o trasformazioni dei capi per adattarli a nuove esigenze estetiche o funzionali.

Un ecosistema innovativo e interconnesso

In Europa, il retail è uno degli ecosistemi industriali più significativi, con un impatto diretto sulla vita di milioni di persone. Questo settore sta sperimentando modelli di business basati sull’economia circolare e sostenibile, promossi anche dalla recente legislazione europea che incoraggia la responsabilità estesa del produttore.

Secondo uno studio recente, il 67% delle start-up nel settore della moda è orientato alla sostenibilità, evidenziando una tendenza crescente verso pratiche più etiche e innovative. Queste aziende si concentrano su:

packaging ecologico per ridurre l’impatto ambientale.

tecnologie digitali come blockchain e intelligenza artificiale per tracciare e ottimizzare i processi produttivi.

marketplace multimarca e peer-to-peer per favorire lo scambio e il noleggio di capi.

La cultura della sostenibilità nel retail

Un aspetto fondamentale è la diffusione della cultura della sostenibilità. Molti retailer stanno implementando iniziative educative per sensibilizzare i clienti su pratiche di consumo responsabile. Workshop, eventi e guide pratiche aiutano a diffondere conoscenze sulla moda circolare, incoraggiando comportamenti consapevoli.

Queste iniziative non solo promuovono la sostenibilità ambientale, ma rafforzano anche la coesione sociale e il coinvolgimento comunitario. Ad esempio, alcune aziende collaborano con associazioni non profit per offrire opportunità lavorative a gruppi vulnerabili o organizzano eventi per favorire l’interazione tra diverse generazioni e culture.

Sostenibilità sociale: una responsabilità condivisa

Oltre agli aspetti ambientali, il retail della moda sta affrontando le sfide della sostenibilità sociale. Iniziative come l’inclusione lavorativa di persone vulnerabili, la promozione di equità socioeconomica e il coinvolgimento dei quartieri rafforzano il ruolo del retail come promotore di cambiamento positivo.

Ad esempio, alcune aziende impiegano ex detenuti o migranti per la gestione dei negozi di seconda mano, offrendo loro nuove opportunità di reinserimento sociale.

Il futuro del retail sostenibile

La transizione verso un retail della moda sostenibile non è priva di sfide, ma rappresenta un’opportunità unica per ridefinire i modelli di business e creare un impatto positivo sul pianeta e sulla società. Con il supporto delle politiche europee e l’adozione di tecnologie innovative, il settore può diventare un pioniere della sostenibilità, dimostrando che un cambiamento è possibile.

La moda sostenibile non è solo una tendenza, ma una necessità. I retailer, come attori principali di questo ecosistema, hanno il potere di guidare il cambiamento, trasformando il modo in cui produciamo, consumiamo e interagiamo con i prodotti che amiamo. E in questo viaggio verso un futuro migliore, ogni iniziativa conta.