Un’escursione in bici, una degustazione in vigna o un corso di cucina. Il team building per rinsaldare il rapporto fra colleghi dopo mesi di smart working obbligato.

Dopo il lungo periodo di lockdown caratterizzato dal timore di ammalarsi e dalla diffidenza nei confronti degli altri, tornare in ufficio e riallacciare i rapporti con i colleghi può non risultare facile e immediato per tutti.

Sarà compito del manager delle risorse umane trovare la chiave per riavvicinare tra loro (seppure ancora metaforicamente parlando) i dipendenti e ricreare quel clima di collaborazione, fiducia reciproca e condivisione che c’era prima.

L’organizzazione di un’attività di team building è la soluzione ideale per raggiungere l’obiettivo: i colleghi, attraverso un’attività sportiva o di volontariato, saranno naturalmente portati a rinsaldare la loro comunicazione, rafforzare l’integrazione e lo spirito di squadra. Un’escursione in bicicletta, sport che rispetta il distanziamento fisico e soddisfa il bisogno di stare all’aria aperta, è l’attività più indicata e lascerà una sensazione di libertà e un piacere di stare con le persone con cui quest’esperienza è stata condivisa.

Per fare in modo che questa emozione rimanga scolpita nella mente delle persone il più a lungo possibile sarà bene puntare a un gadget, come ad esempio una shopper ecologica o una borraccia brandizzata che riporterà alla memoria la giornata piacevole e rilassata che è stata vissuta. La borraccia inoltre è un oggetto che è diventato molto di moda e che potrà essere utilizzato anche durante il tempo libero o per avere sempre a portata di mano l’acqua sulla scrivania durante la giornata lavorativa. Ogni volta che lo sguardo cadrà su questo oggetto, la mente correrà a quella giornata, richiamando un bel ricordo e il clima di collaborazione e condivisione vissuto durante le salite più faticose o nei momenti di massime risate. In Italia i luoghi in cui fare una bella escursione in bicicletta sono talmente tanti che c’è solo l’imbarazzo della scelta. Si può pedalare tra le vigne toscane, lungo il litorale adriatico, tra le masserie pugliesi ma anche lungo il fiume Po o sulla più rinomata Via Francigena.

Se però la bicicletta non è nelle corde di tutti i colleghi, si può puntare a attività più tranquille come una passeggiata nella natura in totale relax lontano dallo stress del momento passato e dalle grandi città.

Oppure, da buoni italiani, non c’è nulla che più avvicini del cibo e della buona cucina. E allora perché non proporre un corso di cucina, una degustazione di vini, miele, formaggi e salumi o un corso sulla raccolta delle erbe selvatiche da utilizzare in cucina.

Se invece l’azienda è più orientata verso aspetti sociali e ambientali, l’attività perfetta non può che essere il volontariato aziendale in cui impiegati e manager partecipano a progetti incentrati sulla cura del territorio e sulla restituzione di beni comuni alla collettività. Secondo i dati di Legambiente nel 2019 l’associazione e i volontari delle aziende hanno riqualificato 356 aree: più del doppio rispetto a quelle del 2017. Coinvolti 7.500 collaboratori, per 42.636 kg di rifiuti raccolti, quasi 10mila in più del 2018.

Qualsiasi sia l’attività che il responsabile delle risorse umane deciderà di dedicare ai propri colleghi, l’importante è che si tratti di un momento spensierato che riporti serenità, spirito di collaborazione e voglia di stare di nuovo insieme ai propri colleghi, lasciandosi alle spalle ansie e timori.