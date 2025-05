Rivivi l’evento: Sustainable, Circular Fashion & Design

L’evento Sustainable, Circular Fashion & Design – Come generare valore nel territorio ha registrato una partecipazione straordinaria, con una platea attenta, curiosa e fortemente coinvolta.



È stata una giornata intensa, ricca di contenuti stimolanti, scambi autentici e nuove connessioni, dove il dialogo tra imprese, istituzioni, mondo accademico e professionisti del settore ha dato vita a un confronto concreto e costruttivo.

Il networking, a cui abbiamo dedicato ampio spazio, si è rivelato uno degli elementi più apprezzati dell’iniziativa: occasione preziosa per conoscersi, confrontarsi e immaginare insieme nuove possibilità.

Qui di seguito la registrazione integrale dell’evento: uno strumento utile per chi ha partecipato e vuole rivivere gli interventi più interessanti, e per chi non ha potuto esserci ma desidera approfondire i temi emersi e lasciarsi ispirare dalle tante voci che hanno animato la giornata.

Grazie ancora a tutti per averne fatto parte!