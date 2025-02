San Valentino 2025: 8 proposte per celebrare in quota il giorno dedicato all’amore

Dalla spa open air costruita nella neve all’escursione con i lama; dalla cena nel ristorante più piccolo del mondo a quella nei ristoranti stellati: ecco 8 proposte per brindare all’amore.

Per le coppie che vogliono festeggiare in modo originale San Valentino e non temono il freddo, la Snow SPA Experience dell’hotel Lac Salin di Livigno è l’esperienza “fuoriclasse” che fa battere il cuore. La neve è stata trasformata in una spa speciale: le mura di neve circondano una vasca idromassaggio riempita con acqua calda. In questo particolare idromassaggio dal nome Nef Jacuzzi (Nef è il termine dialettale che a Livigno indica la neve), si celebra il giorno dedicato all’amore galleggiando all’aperto in un contesto inusuale. Nel centro benessere si può prenotare un rituale di coppia nella private spa e rilassarsi poi nelle saune e nelle sale relax. Per la cena, al ristorante Stua da Legn si va dal menu speciale, vegetariano, firmato dallo chef Andrea Fugnanesi. Per un soggiorno davvero romantico si può soggiornare nella SPA Suite (con sauna e vasca idromassaggio di coppia) arredata con gli elementi del territorio: legno, pietra, fuoco ed acqua sono utilizzati con maestria per rendere l’ambiente caldo ed accogliente. Il cirmolo, noto per le sue proprietà terapeutiche, il larice, apprezzato per la sua leggerezza e resistenza e l’abete invecchiato naturalmente, con i loro profumi, evocano un’atmosfera onirica.

Cena nel ristorante più piccolo del mondo: Auracher Löchl, in Tirolo

È la sala ristorante più piccola che si possa immaginare: ospita solamente un tavolino per due e un giradischi in vinile. 15 metri quadri di romanticismo. Questo angolo idilliaco appartiene allo storico ristorante Auracher Löchl, ma gode di una posizione riservata, lontana dalla clientela, sull’arco a ponte che sovrasta la via Römerhofgasse nel centro storico della splendida cittadina di Kufstein (Austria, regione Tirolo), con deliziosa vista sulle facciate delle case medioevali. Il menu offre i piatti tradizionali della cucina tirolese, serviti a lume di candela. Prima di cena è consigliato l’aperitivo nell’atmosfera particolare anni ‘20 dello Stollen 1930, il gin bar annesso all’ Auracher Löchl, che espone la collezione di gin più grande al mondo, annoverata nei Guinness dei primati.

Hotel Chalet Mirabell: coccole per due, chalet nel bosco ed escursione con i lama

L’Hotel Chalet Mirabell, oasi a 5 stelle di Avelengo affacciata sulla conca di Merano, è un nido privato ideale per festeggiare il giorno di San Valentino!

La bellissima spa di 6.000 mq è senza dubbio un paradiso per concedersi coccole di coppia: tante aree relax con lettini king size, piscine riscaldate, diverse saune e bagni di vapore, whirpool esterno, salottino con caminetto e vista sulle montagne imbiancate. Ma nella private spa con cabina 2 posti a raggi infrarossi, doppia doccia sensoriale, lettini da massaggio ed elegante lounge in esclusiva, il relax è davvero speciale: tra i trattamenti da non perdere, “Mirabell Love”, quasi 2 ore e mezza di benessere con bagno privato alle rose seguito da un peeling delicato al miele, un massaggio integrale con olio aromatico, cioccolatini afrodisiaci accompagnati da una bollicina altoatesina, tutto a lume di candela (145 minuti, € 354,00 per la coppia). Per un soggiorno di privacy assoluta basta concedersi il lusso di una villa privata ai margini del bosco: la più esclusiva è la Premium Forest, oltre 300 mq con piscina privata 9×4 mt (riscaldata per l’inverno) e zone idromassaggio, aree relax con lettini prendisole, lounge all’aperto con bbq, sauna finlandese privata “Black Edition” con funzione a infrarossi, zona fitness (esterna e interna), grande living con caminetto, cantinetta con una selezione di champagne e vini locali, e la possibilità di avere uno chef privato (a partire da € 3.950 al giorno). E per finire in bellezza, perchè non concedersi un’originale escursione con i lama sulla neve per fare la conoscenza di questi buffi animali e godersi il silenzio e la magia del paesaggio incantanto dell’altipiano?

Aqua Dome, in Tirolo: 14 febbraio nell’acqua termale

In Tirolo, alle scenografiche terme AQUA DOME, le coppie possono scegliere tra 12 piscine, 12 saune, tante stanze relax per sognare ad occhi aperti (e chiusi) e festeggiare San Valentino. Tra le vasche più amate ci sono le vasche all’aperto che sembrano fluttuare nell’aria, bacini futuristi che sono un capolavoro architettonico, armoniosamente progettato intorno alla natura. Un cono di vetro luminoso unisce attraverso una scala interna le tre piscine e offre una vista sul panorama montano. Di notte, questo complesso di vetro si illumina con colori vivaci e brilla con le stelle del firmamento. Ogni vasca contiene una speciale attrazione: nella vasca salina c’è un contenuto di sale del 5%, si ascolta una dolce musica subacquea e ci si sdraia su comodi lettini immersi nell’acqua. Il rilassamento profondo si può sperimentare nella vasca idromassaggio e nella vasca di zolfo con i benefici dell’acqua solforosa termale.

Love & gourmet all’Hotel Elephant di Bressanone

All’Hote Elephant di Bressanone la festa degli innamorati ha un sapore davvero speciale. Ed è quello della cucina stellata dello Chef Mathias Bachmann che la sera del 14 febbraio invita a brindare all’amore con un’esclusiva cena a lume di candela nella bellissima e calda atmosfera delle stube del Ristorante Elephant con un menù speciale per gustare piatti raffinati accompagnati da calici di vino eccellenti scelti nella ricchissima cantina dell’hotel. La notte si riposa in una delle magnifiche Suite appena ristrutturate all’ultimo piano con vista sulle montagne ancora imbiancate e sulle luci di Bressanone. Il pacchetto “San Valentino Special” offre 1 notte (in 14 – out 15 febbraio) con cena romantica (bevande escluse), una bottiglia di Franciacorta e una sorpresa in camera, e l’occasione di immergersi anche nell’eleganza discreta della nuovissima spa ricavata nelle ex scuderie dove è possibile regalarsi momenti di assoluto relax sui lettini a bordo dell’ampia piscina, concedersi una sauna finlandese o un rigenerante bagno di vapore in un ambiente intimo e raffinato, dal design caldo ed essenziale in cui i colori della terra fanno da contrasto al turchese dell’acqua. Per momenti wellness indimenticabili. Prezzo a coppia € 471 (in Junior Suite) o € 581 (in Suite).

A Ortisei, Cupido scocca le frecce a tavola e alla spa

Per San Valentino l’hotel 5 stelle Gardena Grödnerhof propone un soggiorno nella nuova esclusiva Suite Chalet Seceda di 75 m².

Tutte le suite, sono arredate in un raffinato stile alpino contemporaneo, impreziosite da materiali naturali e dettagli ricercati. Gli innamorati potranno immergersi in un’atmosfera intima e rilassante, arricchita da ogni comfort moderno: una camera da letto di lusso e una seducente stanza da bagno con sauna. La cena stellata al ristorante gourmet Anna Stuben è firmata dallo chef stellato Reimund Brunner e dal sommelier Egon Perathoner, affiancati dai loro rispettivi team, che operano con grande affiatamento e competenza. La spa svela tanti trattamenti rilassanti, da sperimentare in coppia, come il massaggio Gardena: un massaggio personalizzato, eseguito con varie tecniche che si adattano perfettamente alle necessità individuali. L’uso mirato di oli essenziali contribuisce a massimizzare i benefici.

San Valentino a cavallo nei pressi di Brunico, in Alto Adige

Per gli amanti dell’equitazione, trascorrere San Valentino a cavallo sulla neve è un sogno realizzabile al maneggio privato del Luxury Chalet Purmontes del gruppo Winklerhotels. Insieme a Judith Faller, responsabile del maneggio, si sceglie quale coppia di cavalli è quella più adatta alle proprie capacità per una romantica lezione (se si è principianti) o per un’uscita nei boschi del pittoresco paese altoatesino di Mantana (per chi ha già dimestichezza con i cavalli). Il soggiorno al Purmontes promette un lussuoso San Valentino: tutti i 5 chalet hanno una piscina privata, vasca idromassaggio e doccia emozionale, un grande salotto open space arredato con eleganza. I servizi sono al top: il ristorante ospita massimo 5 tavoli, la spa offre sauna, bagno turco, idromassaggio e una sala relax davvero speciale, con dettagli particolari come il muschio autentico per sottolineare il legame con la natura. Info:

Al Tyrol di Selva di Valgardena per una day spa di coppia

Regalarsi un percorso spa di coppia per festeggiare in totale relax il giorno degli innamorati è senza dubbio un’ottima idea. Se poi è una spa di montagna, intima, silenziosa, dove lasciarsi coccolare dai vapori termali mentre fuori i fiocchi di neve imbiancano il paesaggio, allora il gioco è fatto. L’Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena, elegante “casa” di montagna dove l’atmosfera calda e famigliare è già una coccola appena varcata la soglia, ha pensato agli innamorati con un pacchetto “Day Spa” davvero interessante: un’intera giornata di benessere e relax tra la piscina coperta, riscaldata sempre a 30° con pavimento in lastre di dolomia e soffitti di stucco e roccia, il mondo delle saune (la sauna aromatica, la sauna stube, il bagno turco, la vasca salina e la nuova sala relax al sale himalayano), l’idromassaggio esterno e la romantica sauna in baita circondati dal silenzio e dall’incanto delle montagne innevate. Il pacchetto di €200 euro a persona comprende l’accesso alla spa, il pranzo al TyBistrot con menù healthy preparato dallo chef stellato Alessandro Martellini, un massaggio rilassante del valore di €110 nell’elegante area beauty, borsa con accappatoio e slippers. E la certezza di essersi fatti un regalo che rimane nel cuore.