San Valentino tra la neve o coccolati dalle calde acque termali

San Valentino è sempre un buon pretesto per regalare un weekend romantico o un’esperienza da vivere in due.

Un weekend romantico lontano da casa, magari nel silenzio di una montagna imbiancata dalla neve o in uno dei più suggestivi borghi italiani. Oppure, se non vogliamo risparmiarci in coccole, scegliamo una Spa fra le colline toscane per poi godere dei vini e dei cibi locali.

Le idee per un weekend dedicato all’amore non mancano di certo, tanto meno se le desideriamo a contatto con la natura.

Per gli amanti della natura le possibilità sono molte e in questo periodo dell’anno a far da padrona è sicuramente la montagna con le sue cime innevate e le numerose attività sportive fra cui scegliere.

La montagna infatti, oltre agli sport più conosciuti (sci, lo sci di fondo, lo snowboard e le escursioni con le ciaspole) offre anche interessanti novità che sorprenderanno il vostro amato.

Una delle più emozionanti per chi ama la natura e gli animali è lo Sleddog, l’escursione a bordo di slitte trainate da cani addestrati e ad oggi praticabile in gran parte delle montagne del nostro paese. Un’esperienza immersiva tra i boschi innevati e le cime silenziose durante la quale correre nella neve, sentire l’aria fresca sul viso e emozionarsi per quanto la natura è in grado di offrire. Ovviamente, in slitte a due!

Per chi invece preferisce approfittare di questa ricorrenza per regalare un weekend di relax e coccole, i centri benessere sono sempre una delle soluzioni più apprezzate, soprattutto se parliamo di terme naturali. Le offerte sono numerose: dai centri termali ai soggiorni dedicati al benessere passando attraverso Spa dove godere di massaggi, trattamenti di bellezza e percorsi rigenerativi, magari proprio con l’aiuto di essenze naturali e prodotti del territorio (bagni di fieno, ai sali marini o ai fanghi).

Che sia perciò un weekend di coppia sportivo o rilassante, l’importante è che sia condiviso con la persona che più amiamo.