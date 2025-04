Scopri l’estate in sella con Girolibero: l’emozione di un viaggio in e-bike

Dal 11 al 13 aprile Girolibero ti aspetta a BikeUP – Fiera internazionale della mobilità elettrica, a Bergamo, con uno spazio dedicato per incontrare i viaggiatori e raccontare tutte le proposte per l’estate in bici, inclusi i tour in e-bike. Un’occasione unica per chi sogna una vacanza attiva, sostenibile e alla portata di tutti.

L’e-bike per tutti i viaggi

Tutti i viaggi in bici Girolibero sono percorribili anche utilizzando l’e-bike, un’opzione sempre più richiesta e amata dai viaggiatori perché rende il cicloturismo accessibile a tutti, indipendentemente dall’età o dalla preparazione fisica. Facile da usare e comoda da ricaricare alla fine di ogni tappa, la bici elettrica è ideale per affrontare tappe più lunghe, giornate calde, percorsi collinari e persino per pedalare controvento con il sorriso.

Puoi regolare l’assistenza del motore elettrico secondo le tue esigenze: un lieve supporto per mantenere il ritmo o una spinta più decisa in salita e nelle partenze. Le batterie coprono senza problemi l’intera giornata e, se usate in modo equilibrato, durano anche di più. Alla fine della tappa, sarà sufficiente collegarle alla presa in struttura per ripartire carichi il giorno dopo.

Due mete, mille emozioni

Per l’estate 2025 Girolibero propone due itinerari di gruppo con partenze dedicate ai viaggiatori italiani, entrambi perfetti da affrontare con l’e-bike.

Abruzzo: dal Gran Sasso al mare



Un itinerario inedito che attraversa l’anima verde dell’Italia centrale, dalle vette del Gran Sasso alle spiagge dell’Adriatico.

Una settimana tra borghi medievali, veri e propri gioielli storici, sapori autentici e paesaggi mozzafiato, perfetta per chi ama la natura e cerca una dimensione di viaggio autentica. Le e-bike permettono di affrontare con facilità i tratti collinari e le tappe più lunghe, lasciando solo il piacere della scoperta. Scopri il viaggio

Partenze in gruppo italiano: 27 luglio, 3 e 17 agosto 2025.

Golfo del Quarnaro: Croazia in bici e barca

Una proposta affascinante per chi vuole alternare la bici alla vita di bordo: si pedala sulle isole croate e si dorme in barca, attraccando ogni sera in un porto diverso. Un viaggio tra mare cristallino, villaggi di pescatori, strade panoramiche e specialità locali. Ogni giorno è possibile decidere se pedalare in autonomia, usando le cartine in dotazione, seguire la guida o restare bordo a rilassarti.

L’e-bike è ideale per affrontare le salite delle isole con il sorriso, lasciando tempo ed energie per godersi ogni tappa.

Il pernottamento è previsto a bordo di un elegante e confortevole barca a motore. Gli ampi spazi comuni comprendono un bel salone, un ponte dove rilassarsi a prendere il sole e un ristorante, che offre una grande varietà di piatti autentici. Le cabine sono spaziose e dispongono di servizi privati e aria condizionata.

Scopri il viaggio

Partenze in gruppo italiano: 8 e 15 agosto 2025.

Ti aspettiamo a BikeUP

Vuoi scoprire qual è il viaggio in bici più adatto a te? Vieni a trovarci a BikeUP – Bergamo, 11-13 aprile: il team Girolibero sarà presente per raccontarti itinerari, servizi, e-bike e tutto quello che ti serve per partire. Perché il bello della bici è che ti porta lontano.