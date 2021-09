Significato dei sogni: come interpretare ciò che sogniamo

Che i sogni abbiano un significato, è qualcosa che gli esseri umani credono da sempre. Un tempo appannaggio di indovini, oracoli e sciamani, oggi l’interpretazione del significato dei sogni è passata in mano a chi si occupa di psicologia e di inconscio. Facciamo quindi una panoramica delle interpretazioni dei sogni più comuni. Ma prima, un po’ di storia.

Sulle orme Sigmund Freud

Per capire meglio il significato dei sogni occorre fare un salto nel passato. Il grande psicanalista e austriaco Sigmund Freud è stato uno dei primi a fare dei sogni un tema di riflessione e di studio attraverso la sua famosa opera “L’interpretazione dei sogni”. Qui esprime la sua teoria secondo cui i sogni che facciamo non sono altro che l’espressione delle nostre emozioni represse, o l’emergere di ricordi rimossi dalla nostra memoria.

Ma che cosa sono i sogni?

Stando ai dizionari e alle enciclopedie, un sogno è un’attività psichica che si svolge durante il sonno. Scientificamente, la faccenda è un po’ più complicata e viene spesso descritta come un funzionamento particolare del cervello tipico di una fase di incoscienza. I sogni possono essere più o meno nitidi o dettagliati, e possono apparire sia durante la fase REM che in quella NREM. Tuttavia, secondo gli scienziati, i sogni compiuti durante la fase REM possono essere ricordati con più facilità e chiarezza rispetto a quelli della fase NREM, che possono essere strani, senza alcuna coerenza e difficili da descrivere.

Significato dei sogni: i sogni più comuni

L’interpretazione di un sogno da parte degli psicanalisti dipende in parte dalla “scuola” alla quale questi appartengono. Tuttavia, il significato di alcuni sogni molto comuni non è quasi mai oggetto di disputa:

Sognare di essere ricco: sognare di avere tanti soldi è senza dubbio molto piacevole per la maggior parte di noi. Purtroppo il significato di questo sogno è molto più negativo. In effetti sognare la ricchezza economica significa provare angoscia, stress e altri pensieri negativi legati al denaro.

Sognare il cibo: sognare il cibo è piuttosto comune, e, lontano da significare abbondanza e sazietà, ha a che fare con la mancanza e il bisogno di affetto. Attenzione, però, sognare il cibo e sognare di mangiare non sono la stessa cosa, anche se il cibo rimane in entrambi i casi l’elemento centrale attorno al quale gira il tuo sogno. Sognare di mangiare in compagnia significa ad esempio sentirsi felice e circondato da persone care.

Sognare di cadere: sognare di cadere è tanto comune quanto terrificante, ed è un sogno che ha a che fare con l’insicurezza e lo stress.

Sognare l’acqua: la pioggia, il mare, un bagno in un lago quieto, o al contrario una tempesta o uno tsunami. I sogni legati all’acqua possono celare diversi significati, a seconda delle sensazioni che li pervadono. Più le sensazioni sono positive, ovviamente, più il loro significato ha a che fare con pensieri positivi, e vice versa.

Dobbiamo precisare che queste interpretazioni sono basate su un pensiero comune, e hanno lo svantaggio di non prendere in considerazione la dimensione individuale della persona che sogna (psicologia, passato, credenze…), per cui anche se possono fornire una pista o un inizio di risposta per il significato dei sogni, occorre comunque effettuare un esame di più approfondito per riuscire ad arrivare ad una risposta completa e strutturata.

Non riesco a ricordare i sogni: alcuni consigli

Spesso ricordare i sogni è così difficile che alcune persone affermano di non sognare per nulla. È sbagliato, tutti noi sogniamo senza distinzione, e se non ricordiamo sempre dei sogni fatti è perché non riusciamo a rilassarci abbastanza e ad ascoltare il nostro corpo e la nostra mente. Ecco alcuni consigli per aiutarti a ricordare i sogni:

Rilassarti

La prima condizione necessaria per poter ricordare i sogni è quella di rilassare il tuo corpo e la tua mente. E il miglior modo per riuscirci è quello di disconnettere il tuo cervello da ogni fonte di stimolo e stress, come la tv, il cellulare, e vari pensieri della giornata passata o a venire.

Dormire bene

Altro fattore che potrà sicuramente aiutarti a ricordare i sogni che fai è avere delle buone notti di riposo. Questo passa anche dall’ambiente in cui dormi, e in particolare dal tuo materasso. Ma attenzione, non tutti abbiamo le stesse esigenze in questo ambito. In rete, per fortuna, è possibile trovare i migliori materassi per ogni tipologia di utente, con un’ampia scelta di misure e a prezzi davvero convenienti.

Annotare i sogni al risveglio

Sembra paradossale ma scrivere i sogni o i frammenti di sogni che ricordi può essere un buon allenamento per la tua memoria. Ogni mattina, prova quindi a scrivere su un quaderno quello che ricordi della notte precedente. Le immagini che hai sognato rimarranno più impresse nella tua mente, e sarà più semplice capirne il significato!