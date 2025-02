Il design sostenibile e la circolarità dei prodotti stanno diventando elementi chiave nella trasformazione dell’industria del fashion, del lusso e del design.

Durante l’evento “Sustainable & circular fashion e design: come generare valore nel territorio” che si svolgerà al Milano Luiss Hub il 10 marzo, ad occuparsi di questi temi sarà Stefania Carraro, docente dell’ Università Bocconi durante il panel “Sustainable Design and Circular Product for a Better Future“.

Design circolare di prodotto

L’approfondimento mira a porre l’accento su come il design circolare possa rappresentare una leva strategica per la creazione di modelli di business sostenibili, riducendo l’impatto ambientale attraverso l’uso efficiente delle risorse, la progettazione di prodotti modulari e riparabili e l’adozione di materiali riciclati e rigenerati.

Attraverso il confronto con esperti del settore, verranno esplorate soluzioni innovative e best practice che stanno ridefinendo il rapporto tra creatività, produzione e impatto ambientale.

Ospiti di rilievo del panel, Andrea Rosso, Andrea Rosso, Diesel Living Creative Consultant and Sustainability Ambassador OTB Group che da tempo si occupa d’integrazione della sostenibilità nel cuore del design di prodotto e Stefano Luconi, Direttore Operativo di Iris Ceramiche.

Diesel Living tra tessuti riciclati e di origine animale

Diesel Living, brand noto per la sua estetica audace e la continua ricerca di materiali innovativi, ha recentemente introdotto collezioni realizzate con tessuti riciclati e di origine naturale, come lino o canapa e cotone riciclato, oltre a sperimentare finiture ecologiche a basso impatto ambientale. La sua visione mira a coniugare l’innovazione con la sostenibilità, promuovendo pratiche di produzione più responsabili. Inoltre, Diesel Living sta esplorando nuove possibilità per allungare il ciclo di vita dei prodotti attraverso il design modulare e l’upcycling, riducendo così gli sprechi e incentivando modelli di consumo più attenti all’ambiente. Il suo intervento offrirà una panoramica sulle strategie per l’utilizzo di materiali riciclati, processi di produzione a basso impatto e modelli di consumo più consapevoli nel settore del design.

Iris Ceramiche: estetica, durabilità e riduzione degli sprechi

A completare il quadro, Stefano Luconi, Direttore Operativo di Iris Ceramiche, illustrerà come l’integrazione tra innovazione tecnologica e prodotto possa favorire la transizione verso modelli circolari nel settore dei materiali da costruzione.

Iris Ceramiche è un’eccellenza italiana che ha fatto dell’innovazione sostenibile uno dei pilastri della propria strategia aziendale, sviluppando soluzioni che combinano estetica, durabilità e riduzione degli sprechi. Il brand si distingue per l’uso di tecnologie avanzate nella produzione delle sue superfici, privilegiando materiali riciclati e sviluppando processi industriali con un ridotto impatto ambientale. La sua testimonianza fornirà spunti concreti su come il settore delle superfici ceramiche possa contribuire attivamente a un futuro più sostenibile, dimostrando che anche nell’industria dei materiali da costruzione l’approccio circolare può diventare una realtà concreta.

L’incontro sarà un’occasione unica per comprendere come il design possa diventare uno strumento di cambiamento, capace di coniugare estetica, funzionalità e responsabilità ambientale.

Con il contributo di esperti e professionisti del settore, il panel metterà in luce le sfide e le opportunità legate alla transizione verso un modello di produzione e consumo sempre più circolare e sostenibile. L’obiettivo è non solo sensibilizzare gli operatori del settore, ma anche stimolare una riflessione più ampia sul ruolo del design nel plasmare un futuro più equo e rispettoso dell’ambiente.

Il panel è parte dell’evento “Sustainable & circular fashion e design: come generare valore nel territorio”. A questa pagina tutte le informazioni per partecipare.