Tessile: quando il welfare aziendale pedala verso il futuro

Bike4Joy di Attilio Imperiali porta la mobilità sostenibile nel tessile: un esempio virtuoso di welfare aziendale e innovazione circolare.

Nel mondo della moda sostenibile e dell’economia circolare, l’innovazione non riguarda solo i materiali o i processi produttivi, ma anche il modo in cui le aziende si prendono cura delle persone che ci lavorano. Un esempio virtuoso arriva dall’azienda Attilio Imperiali, storica realtà comasca del settore tessile, che ha deciso di investire in mobilità sostenibile aziendale attraverso il progetto Bike4Joy.

Realizzato in collaborazione con Biketowellness, Bike4Joy unisce tecnologia, benessere e responsabilità sociale, introducendo una flotta di e-bike a disposizione dei dipendenti per gli spostamenti casa-lavoro e per il tempo libero.

Una nuova cultura aziendale parte dalla bicicletta

Il progetto prevede un sistema completo: cinque e-bike dotate di GPS, lucchetti intelligenti IoT e una piattaforma digitale per la prenotazione, la gestione della manutenzione e il monitoraggio dei chilometri percorsi, insieme al risparmio di CO₂ generato. La sicurezza è garantita dalla tracciabilità in tempo reale, mentre la manutenzione è affidata a BikEmotion, realtà locale impegnata nel turismo sostenibile.

Tessile e sostenibilità: un binomio possibile

«Questo progetto – afferma Alessandra Imperiali, AD di Attilio Imperiali – rappresenta un passo concreto verso un modello di welfare aziendale moderno e sostenibile, a beneficio dei nostri collaboratori e delle loro famiglie. L’obiettivo è offrire uno strumento semplice ed ecologico per migliorare la qualità della vita e ridurre l’impatto ambientale».

In un’epoca in cui anche la filiera della moda sostenibile si interroga su come ridurre l’impatto ambientale e sociale, esperienze come Bike4Joy mostrano che è possibile farlo partendo dall’interno, dalle scelte quotidiane e dal welfare aziendale.

Mobilità ciclabile e innovazione nel tessile

Bike4Joy rappresenta un tassello importante nel percorso verso la sostenibilità a 360 gradi: non solo tessuti innovativi e processi a basso impatto, ma anche attenzione al benessere delle persone e alla riduzione delle emissioni derivanti dalla mobilità.

Un approccio coerente con i principi dell’economia circolare, che invita il settore moda – spesso associato a impatti ambientali elevati – a ripensarsi in chiave più etica e sistemica.