Timore dei medici: serve parlare coi pazienti delle conseguenze dei cambiamenti climatici

Il presidente del’Ordine medici di Firenze Dattolo dichiara: «Dobbiamo parlare coi pazienti delle conseguenze dei cambiamenti climatici. Non stiamo a guardare, vogliamo essere parte attiva nel movimento per la giustizia climatica»

I medici fiorentini si interrogano sul ruolo che possono svolgere per fronteggiare la crisi climatica. Lo hanno fatto durante una delle “Pillole del mercoledì sera”, appuntamenti periodici durante i quali medici specialisti, di medicina generale e del territorio si ritrovano per affrontare temi che riguardano il loro lavoro e la salute della popolazione.

«Di fronte alla crisi climatica e all’inquinamento ambientale i medici non possono stare a guardare» spiega il presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, Piero Dattolo.

«L’inquinamento ambientale determina direttamente patologie di diversi apparati, quali patologie tumorali, cardiovascolari, polmonari ed anche mentali. A livello globale la siccità e la sempre maggior difficoltà nell’accesso ai beni di prima necessità determinerà un aumento dei decessi per malnutrizione, malaria, diarrea e caldo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che fra il 2030 e il 2050 i cambiamenti climatici causeranno circa 250.000 mila morti all’anno. La distruzione delle nicchie ecologiche determinerà una sempre maggior frequenza di zoonosi, delle quali il Covid è un primo esempio di cui abbiamo avuto tragica esperienza in questi anni».