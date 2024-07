Dalla sterminata offerta per il ciclismo alla possibilità di usufruire gratuitamente del trasporto pubblico, molte delle proposte della Val d’Ega (BZ) puntano a creare i contorni di un’autentica vacanza sostenibile per regalare ai turisti un’esperienza nel pieno rispetto di una natura dominata da un tesoro inestimabile come le Dolomiti.

Val d’Ega, sostenibilità certificata

Non è un caso che, per il proprio impegno sulla riduzione dell’impatto ambientale e sull’attenta gestione ecologica, sulla preservazione dei beni e su quella delle tradizioni culturali, il cuore del Patrimonio dell’Umanità UNESCO abbia ufficialmente ricevuto un riconoscimento internazionale dal Global Sustainable Tourism Council (GSTC), organizzazione senza scopo di lucro che detta gli standard per lo sviluppo sostenibile nel settore del turismo con parametri di valutazione basati, appunto, sulla gestione sostenibile e l’impatto socio-economico, culturale e ambientale. Il programma e la strategia “Val d’Ega 2030” ha immaginato inoltre un domani che sappia preservare la natura incontaminata delle montagne per le persone e gli animali che la vivono, per chi qui è di casa e per chi qui ama trascorrere la sua vacanza, con lo scopo di aggiungere alla certificazione il traguardo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. L’idea è quella di promuovere tutto l’anno esperienze in grado di evidenziare l’atmosfera familiare che si respira negli hotel e nelle diverse strutture ricettive della Val d’Ega come mezzo per entrare in contatto con la realtà del posto e per condividere momenti di vita vera con la popolazione locale.

È poi costante l’impegno per l’innovazione e l’imprenditoria giovanile attraverso network regionali e per un raggiungimento del successo economico che passi da prodotti di alta qualità in grado di esprimere l’essenza del territorio.

Sapore di Val d’Ega

All’inizio del 2022, nell’area che detiene il titolo di destinazione turistica più sostenibile delle Dolomiti dell’Alto Adige, è stato avviato il progetto pilota “Eggental Taste Local“, coinvolgendo agricoltori e ristoratori per promuovere una collaborazione nell’ambito della quale i produttori forniscono direttamente verdure e uova agli esercizi della zona. L’obiettivo è acquisire esperienze, favorire uno scambio trasparente tra le parti e lavorare insieme, considerando le esigenze di tutti. Dall’inizio del 2024, il progetto è stato ampliato per includere carne, prodotti caseari e altri prodotti trasformati.

Una valle ciclabile

Se i patiti della mountain bike e gli escursionisti accaniti non hanno bisogno di “incentivi ciclabili”, chi non ha l’abitudine e l’ambizione di percorrere lunghe distanze a piedi o sui pedali trova in Val d’Ega un deciso invito all’utilizzo della bicicletta elettrica. L’e-bike sharing è un’iniziativa che mira a incoraggiare gli ospiti e gli abitanti del luogo a lasciare l’auto a casa e a pedalare per raggiungere la propria meta o semplicemente per spostarsi da un punto all’altro. Le biciclette possono essere noleggiate e restituite in modo flessibile in diverse località, dando agli utenti la libertà di decidere autonomamente dove prelevare e restituire il mezzo.

Il binario della fortuna e della sostenibilità

Per incoraggiare l’abbandono dell’abitudine di spostarsi in macchina anche quando non sarebbe necessario, la Val D’Ega ha istituito un concorso che premia chi viaggia senza auto. Partecipando a Prendi il treno e vinci, chi arriva in treno ha la possibilità di vincere uno dei dieci “Cestini della Val d’Ega” che contengono specialità da piccoli produttori della Val d’Ega. Il premio principale è un soggiorno in un hotel a 4 stelle con mezza pensione a Obereggen.

Senza contare che quella su rotaia è una modalità di viaggio ecologica che permette ai vacanzieri di rilassarsi, leggere o chiacchierare. Questa misura non solo contribuisce a ridurre le emissioni di CO2, ma sostiene anche la tutela del fragile ambiente naturale dell’Alto Adige.

Guestpass

In esclusiva per gli ospiti delle aziende iscritte alle associazioni turistiche della Val d’Ega, è infine disponibile il Val d’Ega Guest Pass, che consente l’uso gratuito e illimitato dei mezzi pubblici durante il soggiorno, sia nella Val d’Ega che nell’intera regione dell’Alto Adige. Il pass include skibus, autobus escursionistici e servizi di trasporto pubblico, come autobus locali, treni regionali dell’Alto Adige, funivie per diverse località e altri mezzi di trasporto.