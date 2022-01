Organizzare un viaggio in Vietnam: documenti, visto e tanto trekking

Il Vietnam è uno dei paesi più affascinanti grazie alla sua natura e ai suoi colori intensi. Alcuni consigli utili per partire in regola con documenti e visto per l’entrata nel paese e la scoperta di una destinazione che non deluderà gli amanti del trekking.

A causa del Coronavirus i viaggi in località lontane sono ancora qualcosa da guardare a distanza. Ma ciò non toglie che non è mai troppo presto per iniziare a pianificare un viaggio non appena sarà di nuovo possibile muoversi in libertà.

La scelta della destinazione sul mappamondo è uno dei momenti più emozionanti e, a ben vedere, è anche il momento esatto in cui inizia la vacanza.

In questo articolo parliamo del Vietnam, uno dei paesi in cui la natura è spesso ancora incontaminata e il trekking rappresenta una delle attività più emozionanti.

Richiesta di visto per il Vietnam

Il Vietnam è un paese comodamente raggiungibile e in cui muoversi è semplice e veloce. Per pianificare bene il viaggio è importante però non tralasciare dettagli fondamentali come quelli legati ai documenti richiesti: passaporto valido almeno 30 giorni dopo la data di scadenza del visto e visto per l’ingresso (da ottenere prima di mettersi in viaggio).

Fino a un paio di anni fa il visto più utilizzato per entrare in Vietnam era il visto all’arrivo, ma ad oggi l’ambasciata vietnamita spinge per l’acquisto del visto Vietnam elettronico, che va richiesto online e che viene verificato e rilasciato prima della partenza.

Per ottenere il visto elettronico è sufficiente seguire una procedura online (quindi effettuabile in qualsiasi momento della giornata) attraverso la compilazione di un modulo e il pagamento della quota prevista. Dopodiché sarà sufficiente caricare la scansione del passaporto e della fototessera sul sito e attendere la conferma della correttezza di quanto inviato e la consegna, dopo qualche giorno e tramite mail, del visto stesso.

La validità del visto per il Vietnam è di 30 giorni, giorno di arrivo e di partenza inclusi. Non è necessario, al fine dell’emanazione del visto, aver deciso le date esatte di arrivo o di partenza, né aver prenotato il mezzo di trasporto con cui si arriverà nel paese. È invece necessario aver stabilito almeno il primo luogo di pernottamento.

Tale visto, a differenza di quello all’arrivo, ha il vantaggio di rendere più veloce e senza inutili attese l’ingresso nel paese. E, oltretutto, è anche più economico.

Una volta atterrati, più veloce sarà la procedura di controllo documenti e prima inizierà la vacanza.

Infine, anche se, a causa della pandemia non è ancora possibile effettuare un viaggio in Vietnam è comunque possibile richiedere fin da ora il visto e iniziare a sognare.

Il trekking nella regione di Sapa

La cittadina di Sapa è nel nord del Vietnam e si può raggiungere con un confortevole viaggio a bordo di un treno notturno in modo da arrivare riposati e pronti per godersi l’area. Questo luogo è speciale perché, seppure in alcune zone un po’ turistico, mantiene intatte le innumerevoli varietà di sentieri (mozzafiato quelli fra i terrazzamenti di riso), le numerose quanto interessanti minoranze etniche e una natura rigogliosa che ancora fa da padrona. Dolci colline, valli, fiumi, cascate e villaggi si intervallano in un panorama con i colori così accesi che sembrano dipinti.

Val la pena visitare quest’area affidandosi a una delle innumerevoli offerte turistiche locali perché in questo modo potrete affidarvi alla vostra guida e concentrarvi solo sui panorami e sugli incontri con la popolazione. Inoltre, in questi pacchetti, è sempre inclusa almeno una notte in una homestay, le case tradizionali, in cui assaporerete gusti e tradizioni locali.

La cittadina di Sapa è un luogo in cui trovare tutto ciò di cui avete bisogno prima di affrontare il vostro trekking (che sia una semplice passeggiata o un itinerario di alcuni giorni) ed è un luogo in cui ferve la vita quotidiana locale. Immancabile una visita al mercato dove sentire suoni e odori del vero Vietnam. Ottimi ristoranti e bar nei quali sperimentare un’ospitalità unica e allo stesso tempo gustare i loro piatti tipici.

Sapa è solo uno dei tanti luoghi in Vietnam cui è ancora possibile vivere la natura incontaminata e il contatto con una popolazione che, seppure abituata ai turisti, conserva intatte le proprie tradizioni e la propria cultura.

Il Vietnam è un paese ospitale (soprattutto fuori dalle grandi città) e vale sicuramente la pena trascorrervi una vacanza. Documenti e visto per l’ingresso nel paese non sono né complicati né richiedono lunghe procedure perciò…. perché non iniziare fin da subito a pianificare un viaggio in questo splendido paese?