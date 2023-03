Le Cicliste per caso sono Silvia Gottardi e Linda Ronzoni – due donne compagne di viaggio e nella vita, che dopo un primo viaggio mitico in bici sulla Carretera Austral, nella Patagonia cilena, non hanno più smesso di pedalare. Cicliste per caso è un progetto che parla di cicloturismo, sostenibilità e women-empowerment.

La prima edizione di W! Il Festival si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2023 nella splendida cornice del Parco Naturale Monte San Bartolo (PU) presso Fondazione Oasi, sospeso tra colline e mare.

W! Il Festival delle Cicliste per caso è un evento che parla del senso di appartenenza, di donne, della forza di essere un gruppo, e non solo. Parla anche della bellezza dei viaggi lenti e dello stupore che proviamo ogni volta che ci immergiamo nella natura, della libertà che solo la bicicletta sa regalarci.

W! Il Festival delle Cicliste per caso è il festival di chi ama la bicicletta, e sogna un mondo più sostenibile e inclusivo.

3 giorni di talk, concerti e workshop

E naturalmente due ride non competitive che porteranno i ciclisti alla scoperta del territorio, dal mare al gravel dell’entroterra, passando per borghi incantati dove il tempo sembra essersi fermato.

Presso la Fondazione Oasi ci sarà anche un’area food, un partner village e l’area bivacco. I partecipanti saranno invitati ad arrivare al festival in bicicletta o usando mezzi sostenibili, portando con sé la tenda per passare un’indimenticabile week-end sotto le stelle.

Clicca qui per maggiori info e programma.

Le Cicliste per caso sono Silvia Gottardi e Linda Ronzoni

Il nome Cicliste per caso è nato durante un viaggio in bici sulla Carretera Austral, la leggendaria strada sterrata di 1.200 km che corre contro vento lungo la Patagonia cilena, tra fiordi, ghiacciai e natura selvaggia. Dopo quel primo viaggio mitico, Silvia e Linda non hanno più smesso di pedalare.

Cicliste per caso è un progetto che parla di cicloturismo, sostenibilità e women-empowerment.

L’obiettivo di Linda e Silvia è incoraggiare le donne a viaggiare, essere autonome e intraprendenti. Più in generale pedalano verso un mondo più giusto e inclusivo.

Il libro “Cicliste per caso, l’Italia in bici sulle tracce di Alfonsina Strada” è in tutte le librerie. Il documentario “Cicliste per caso, Grizzly tour” è visibile su Amazon Prime Italia e Netflix Europe. Il podcast “Io, Alfonsina” è su Spotify e su tutte le principali piattaforme d’ascolto. Ideatrici della Mia Women Ride, il primo evento bikepacking multi-day per sole donne d’Italia. Silvia e Linda non sono solo compagne di viaggio, si sono sposate nel 2018.