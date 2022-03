Battesimo al parco in libertà

Una cerimonia all’aria aperta per festeggiare il battesimo del nuovo arrivato in famiglia e per passare una giornata al parco con amichetti e cuginetti liberi di divertirsi in mezzo alla natura.

La primavera è, per eccellenza, la stagione delle cerimonie, ma è anche il momento in cui la voglia di stare fuori dalle quattro mura è quasi irrefrenabile. Per grandi e piccini. E allora, se la cerimonia è un battesimo e se tra i nostri invitati ci sono molti bambini, perché non festeggiare con un picnic al parco?

Trattandosi di una giornata all’aria aperta sarà fondamentale la scelta della location e degli abiti per il bebè, affinché non prenda freddo o non abbia troppo caldo, ma anche per i fratellini e gli amichetti che avranno bisogno di essere eleganti ma anche comodi e liberi di giocare nel verde. Condor moda online per bambini propone abiti non solo eleganti o casual ma anche adeguati e perfetti per questo tipo di occasione.

Non solo quindi la scelta dell’abbigliamento dei nostri bambini, ma anche la location sarà fondamentale: non possiamo farci cogliere impreparati in caso di pioggia, perciò è importante scegliere un luogo in cui, in caso di tempo avverso, sia possibile passare al Piano B al riparo dalla pioggia e eventualmente anche dal freddo.

Più spazio per i bambini

Per far divertire i più piccoli, non sarà necessario organizzare attività particolarmente complesse o studiate nei minimi dettagli: sarà infatti sufficiente stendere teli e coperte sul prato, qualche palla, un paio di aquiloni, qualche librettino e il gioco sarà fatto. Ovviamente, se il parco è attrezzato, ricordiamoci che non si è mai troppo piccoli (o troppo grandi!) per un giro in altalena o sullo scivolo.

I bambini saranno comunque felici anche alla sola idea di potersi togliere le scarpe e giocare sulla coperta a piedi nudi o al solo sentire la fresca erbetta primaverile sotto i piedini. Grandi protagoniste saranno quindi le calze: più sono belle, comode e colorate più sarà un piacere per loro indossarle e per gli adulti vederle, mentre i bimbi si muovono felici nel parco. Sbizzarrirsi coi calzini bambino e bambina colorati online è tanto semplice quanto divertente: basta scegliere età e modello e il vostro bambino avrà le calze più adatte per questa giornata. E la sera, quando tutto sarà finito, basterà una bella lavata in lavatrice e tutto tornerà pulito e in ordine come prima.

Per quanto riguarda la merenda, si dovrà pensare ai piccoli ma anche ai grandi che, mentre i bambini si dedicheranno ai loro giochi, avranno tempo di chiacchierare ma anche di gustare spuntini sfiziosi e dolci invitanti.

Affidarsi a un catering, nel caso non si festeggi all’interno del parco di un ristorante o di un agriturismo, è la scelta più comoda e completa per i genitori del festeggiato. Le imprese di catering, infatti, sono attrezzate e pronte a qualunque richiesta: la preparazione di un aperitivo o di una merenda con cestini in vimini e teli sul prato o con le tende da indiani per far felici i più piccoli non sarà di certo qualcosa di complicato. Se invece, si preferisce stare sul classico e sempre elegante, si potrà optare per grandi tendoni bianchi al cui interno sarà presente ogni tipo di leccornia: vini, cocktail ma anche frullati freschi per la sete degli adulti e bibite e succhi di frutta per i bambini. Non potranno poi mancare pizze, salatini, finger food di ogni tipo e dolci che sono tentazioni irresistibili per tutti.

A questo punto, vista la primavera e la voglia di passare del tempo all’aria aperta, non resta che scegliere location e allestimenti eleganti, casual o più giocosi per far felici i veri festeggiati della giornata: i bambini.