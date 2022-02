Creare un’atmosfera sana nella casa con il purificatore d’aria

In questo articolo risponderemo a due delle domande che vengono poste maggiormente riguardo i purificatori d’aria.

A cosa serve un purificatore d’aria.

Come funziona un purificatore d’aria.

Dare una risposta a queste due domande risulterà molto utile soprattutto per capire quale dispositivo scegliere in base alle vostre esigenze.

A cosa serve un purificatore d’aria

La funzione principale di un purificatore d’aria è quella di eliminare gli inquinanti, i batteri, i cattivi odori e gli allergeni dall’aria della casa. I suoi vantaggi sono ovviamente molteplici, anche se quello che rimane più evidente è quello di aiutare a creare un ambiente sano e sterile oltre ad aiutarvi a respirare meglio.

Quello che è importante sapere è che ci sono milioni di particelle microscopiche che galleggiano nell’aria intorno a noi e che respirando riescono ad entrare all’interno dei nostri polmoni. Se soffrite di asma o di allergie vi sarà possibile notare gli effetti collaterali di un ambiente non purificato in modo abbastanza semplice, in quanto l’organismo reagirà immediatamente quando sottoposto a queste condizioni.

E non basterà semplicemente tenere pulita la casa, perché anche solo spolverando queste particelle si solleveranno nell’aria andando di fatto a peggiorare la situazione. Per cui l’acquisto di un purificatore d’aria garantirà l’eliminazione di tutti quei fattori di rischio che possono alimentare o scatenare tali patologie.

Riassumendo, ecco di seguito alcuni degli innegabili vantaggi che posso essere tratti dall’utilizzo di un purificatore d’aria:

Migliore qualità del sonno

Sistema immunitario rinforzato

Minore frequenza di attacchi di asma o allergici

Miglioramento della salute in generale

A questo punto andando a capire come effettivamente funzionano saremo in grado di scegliere quello che più si avvicina alle nostre esigenze.

Come funzionano i purificatori d’aria?

È bene tenere presente che esistono diverse tecnologie al servizio dei purificatori d’aria, ma possiamo riassumere le principali in quattro categorie distinte, con o senza filtro, che ora andremo ad esplorare insieme nel dettaglio.

Filtro HEPA

Il filtro Hepa è composto da un vero e proprio filtro fisico in cui vengono intrappolate le particelle inquinanti in modo che non possano più fluttuare libere per l’aria. È una tecnologia altamente consigliata per aiutare a risolvere i problemi di allergie e di asma perché riesce ad intrappolare fino al 99,7% delle particelle colpevoli di queste reazioni ed è senza dubbio la tecnologia più utilizzata in assoluto.

Ionizzatore (tecnologia a Ioni)

Questa tecnologia non prevede l’utilizzo di alcun filtro in quanto gli ioni generati vanno ad attaccare le particelle nocive presenti nell’aria e fanno sì che gli agenti inquinanti diventino pesanti e non possano più fluttuare liberi nell’aria, andando a depositarsi a terra. Molto spesso in questi purificatori è presente una piastra elettrostatica che cattura queste particelle in un dispositivo eliminandole definitivamente. Si tratta di una tecnologia molto potente e che permette di catturare particelle molto più piccole del filtro HEPA.

Filtro Carbone Attivo

Non è il miglior metodo per eliminare gli allergeni, ma è sicuramente ottimo per eliminare gli odori come ad esempio quello fumo. Le precedenti tecnologie elencate non riescono a svolgere questa funzione, ma il filtro a carbone attivo riesce a raccogliere gli agenti inquinanti che causano i cattivi odori. Quindi se state cercando un purificatore d’aria che permetta alla vostra casa di essere libera dai cattivi odori, questo è sicuramente quello che fa per voi.

Tecnologia raggi UV (Ultra-violetti)

Questo tipo di tecnologia attacca i virus e i batteri che fluttuano nell’aria frammentandone la struttura molecolare e sterilizzando l’aria. Quindi, se siete alla ricerca di un’apparecchiatura in grado non solo di purificare, ma anche di sterilizzare l’aria che respirate, allora la tecnologia a raggi UV è la soluzione migliore per voi.

Prima di concludere questo articolo, vorremmo ricordarvi che molti purificatori d’aria combinano diversi tipi di filtrazioni d’aria, quindi il consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di comprendere prima le vostre esigenze e successivamente scegliere la tipologia di purificatore che più si adatta ai vostri bisogni. Se voleste approfondire ulteriormente, cliccando qui, avrete accesso a una lista dei migliori purificatori d’aria presenti sul mercato.