Dersut Caffè sostiene la lotta ai mozziconi nelle spiagge

Dersut Caffè, grazie a progetto di sostenibilità ambientale e sociale, ricicla le sue confezioni di caffè e distribuisce gratuitamente duemila portamozziconi nelle spiagge venete.

Nel corso dell’estate 2023 è proseguito l’impegno di Dersut Caffè e di Ricrearti a favore dell’ambiente con la distribuzione gratuita dei portamozziconi salvambiente: ben 1.800 nelle spiagge di Lignano, Rosolina e nella città di Treviso, che si aggiungono ai 200 già distribuiti lo scorso anno.

Utili ed ecologici oggetti realizzati con il recupero delle confezioni del caffè Dersut nei laboratori dedicati al riuso creativo delle associazioni il Pesco e Piccola Comunità.

L’iniziativa, ideata da Ricrearti, ha ottenuto, lo scorso dicembre, una menzione di merito da Legambiente.

Dersut Reuse è anche un’opera d’arte

Debora Basei, artista del riuso creativo, che dal 2006 si occupa anche di ideare progetti di economia circolare per le aziende: «Fondamentale per l’ideazione di progetti innovativi è l’osservazione di ciò che ci circonda per coglierne le necessità, osservando il materiale. Dersut Reuse, quindi, oltre a rappresentare una testimonianza del rispetto dell’ambiente e dell’ottimizzazione delle risorse, è un’opera d’arte, capace di far interagire tra loro, assegnando compiti e ruoli alle persone, anche quelle più fragili, al fine di creare qualcosa di utile per la nostra Terra. Con questo progetto, di sostegno e collaborazione, contribuiamo ad offrire un rimedio all’abbandono dei mozziconi di sigaretta, che oltre ai danni alla salute provocati dal fumo produce danni all’ambiente (i mozziconi impiegato molti anni a decomporsi) e alla bellezza e decoro del nostro ambiente nociva».

Ambiente e cultura insieme

Lara Caballini di Sassoferrato: «Con la nostra azienda desideriamo essere parte integrante e rispettosa del mondo oltre al fatto che, personalmente, ho riscontrato la problematica con la mia labrador. Da quando ho con me Kira ho dovuto soccorrerla più di una volta perché, da cucciola, mentre passeggiavamo, scambiava i mozziconi per cibo. Quindi, quando con Ricrearti abbiamo sviluppato questa idea, sono stata contenta di poterla sostenere e promuovere anche per fare qualcosa di concretamente utile per il territorio dove operiamo sia a livello locale che nazionale. Ricordo inoltre che per ogni portamozziconi la nostra azienda si impegna a una donazione che va a sostenere le visite guidate a mostre e città d’arte al fine di avvicinare gli utenti delle due associazioni alla conoscenza e alla bellezza, elementi fondamentali per un mondo sostenibile. Ecco quindi che, in questo modo, non si parla solo di tutelare l’ambiente ma anche sostenere la conoscenza diffondendo la cultura del rispetto dei luoghi dove viviamo. Ritengo che questo sia fondamentale per il mondo dell’imprenditoria che sempre più diventa una cosa unica e sinergica con il mondo delle associazioni che aiutano le persone e l’ambiente».

Giulia Caballini di Sassoferrato: Credo che oggigiorno le aziende abbiano il dovere morale di appoggiare e sostenere iniziative legate alla sostenibilità. Nel nostro caso abbiamo voluto spingerci oltre al mero supporto, rendendoci in prima linea promotori di questo importante progetto, che coinvolge operativamente anche i nostri collaboratori, sensibilizzando l’intera organizzazione sul tema della sostenibilità etica, sociale e ambientale. In questo modo diamo vita ad un circolo virtuoso per cui adulti responsabili cresceranno nuove generazioni educate e gentili nei confronti delle altre persone e dell’ambiente. Siamo molto orgogliose di questa collaborazione attiva e continua con Debora Basei, ideatrice del progetto Ricrearti!»

«Ringrazio Dersut per questa bella iniziativa che bene rappresenta l’impegno per la sostenibilità, ambientale e sociale, che è nel cuore delle aziende del territorio e della nostra Associazione. Un esempio che è importante conoscere e valorizzare», così Walter Bertin, Vicepresidente delegato ESG di Confindustria Veneto Est.